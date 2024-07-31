九年剧场谢燊杰、徐山淇：一起做戏剧幸福无比

本地剧场夫妻档谢燊杰、徐山淇，因戏结缘，更在婚后共创九年剧场，携手为戏剧梦想努力。在家，谢燊杰负责管账；在剧团，徐山淇掌管行政事务，无论主内或主外，两人相辅相成。虽然偶尔公私难分，不过夫妻俩一起做戏剧，让他们感觉超级幸福。

一些相合，一些对立，让谢燊杰和徐山淇成为无间搭档；即使在家族大聚会上也不自觉“糖黐豆”的两人，曾在家庭和剧场间两头烧，为一起成立剧团的决定叫苦。如今谢燊杰看来，两夫妻一同做戏剧，没有比这更幸福的状态了。

2024年，九年剧场获颁新加坡华族文化贡献奖，也是剧团两名主力军谢燊杰（52岁）和徐山淇（46岁）结婚20周年，两人育有一对双胞胎女儿初长成。这么看来，很难不联想“人生胜利组”或“神仙眷侣”的美好形容词。但就和所有夫妻一样，婚姻不可能只有糖衣，经营剧团也不止是取个名字、注册为艺术团体就上岸。《联合早报》专访这对剧场伴侣，谈谈他们在戏里戏外相辅相成的故事。

生活与工作界限模糊

在戏剧盒创办人郭庆亮的鼓励下，九年剧场在2012年成立。名为“九年”，恰恰象征一次漫长的沉潜。2004年结婚生子，改变了两人的人生轨迹，谢燊杰有好几年在全职教戏剧，尽管间中当过自由戏剧人，但终归是全职教学更稳定好养家；徐山淇则将重心放在两个女儿身上。直到女儿双双上小学，两人更有余裕再出发追梦，一同成立九年剧场。

谢燊杰曾在实践剧场当全职导演，习惯了剧团的运营模式，无论对个人或大环境而言，都更利于长远发展和规划。出师成立剧团，自主性也更强，九年剧场至今坚守“新加坡华语剧场”的定位。

谢燊杰（左）和徐山淇联合创办的九年剧场，至今坚守“新加坡华语剧场”的定位，获颁2024年新加坡华族文化贡献奖。（档案照）

当然，两人再也不止是演戏的演员，谢燊杰成了艺术总监，徐山淇担任剧团总监。尽管生活与工作的边界开始模糊，他们意识到硬要把两件事分开，无异于天方夜谭。对此谢燊杰想，这是因为剧场工作不止是谋生工具，更是人生使命。徐山淇说：“在剧场里，导演批评演员，是专业要求；但如果回到家，他突然要谈剧场里的事……很难不往个人去。”

曾在谢燊杰心中油然而生的想法是：我们到底做了什么选择？我们何苦这样惩罚自己？渐渐地，他们彼此磨合出一种应对模式，不再刻意回避，但调整心态。其实，如果是谈创作，两人仍可兴致勃勃，“因为那是我们的兴趣”，徐山淇说：“牵涉行政管理时就不一定了。当你是掌舵人，一个决定的影响千丝万缕，压力因此而生。”

2024年新加坡国际艺术节上，谢燊杰（左）与徐山淇呈献双人剧《等待观众》，探索演员、剧场和观众的关系。（艺苑公司提供，Moonrise Studio摄）

在家庭和剧团角色对调

身边常有人评价两人：“搭档做艺术挺好的，至少一起在兴趣上努力。”这样的话听多了，曾让谢燊杰感到纳闷，难道只有做艺术的人才在做感兴趣的事，其他人都在做自己不喜欢的事情吗？但现在想来，他们说得也对。“至少这是我们的选择，一起做喜欢的事情，我觉得超级幸福的。”

两人邂逅于1999年实践剧场的《仲夏夜之梦》，当时谢燊杰是男主角，徐山淇只是一名小仙女，两人因为一场共舞戏认识。“不过那时他很害羞……我自己也是啦。”到了2001年版的《棺材太大洞太小》，他们更为熟络起来。婚后，两人不在一起的时间，最长不过六七周。

徐山淇忆述，他们一家人每周都会参与超过50人的家庭聚会，有一次表姐“看不下去”开口问：“难道你们平时还聊不够吗？”她才发现即使在大型聚会上，夫妻俩还是不自觉地黏在一块说话，有点像同频共振的概念。

谢燊杰形容自己有时出国写剧本，归程便带回个“孩子”，又或是今年12岁的九年剧场，就像两人的第三个孩子——这些生活化、私我化的比喻，恰恰喻示着戏剧在两人生命中的位置。不过，他们在家庭和剧团的角色几乎是对调的。在剧团里，徐山淇负责行政事务，从财政到网站架设，谢燊杰说：“她总是对细节了如指掌，面对股东汇报时头头是道，我通常只负责应和。”

但在家里，保险、公积金、房贷等事务则全由谢燊杰负责，妻子几乎一无所知：“如果有一天我不在了，我不知道会发生什么。”他不得不也将这些资料分享给女儿。这又算不算一种“男主内，女主外”？

《纪念日，再见》讲述一对恋人的故事。（档案照）

“水火”交融个性契合

既访戏剧界夫妻，最老土但也有必要的问题，自然是最喜欢的剧作（家）了。谢燊杰的答案是契诃夫，原因是其作品的悲剧和荒诞，总在寻常小事中体现。徐山淇选择了《三姐妹》，不强调作者，重要的是故事的复杂幽微，有许多诠释角度——也算是不约而同的默契。

如果说人生如戏，两人的结合更倾向命运写好的剧本，还是即兴？他们对这道问题沉思良久，谢燊杰形容一切的发生就像“事物各就各位”（things fall into place），生命中不断有事发生，渐渐在相似和对立的碰撞中找到了位置。徐山淇和原名徐冰皆含水，燊字却多火；徐山淇是金牛座，谢燊杰是处女座，有同为土象星座的契合。

从剧作看，《等待观众》和《纪念日，再见》反映这对夫妻的默契与扶持；家庭方面，两个女儿的诞生，让两个人变成四个人。说“完美”不一定精确，但这确实让自小父母离异的徐山淇，感受到完整家庭的爱。两人试着和一对20岁的女儿维持近似友谊的关系，谢燊杰的期待是，女儿有什么心事都能放心和父母说；徐山淇则提到，他们并没有刻意培养女儿的发展方向。但似乎是一种无心插柳，一个女儿报读了戏剧系，另一个女儿读电脑。对曾报读国大电脑系，临时转修戏剧系的谢燊杰来说，她正在完成他没有完成的梦。