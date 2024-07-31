Yazers唱响世界合唱舞台

由本地一群怀揣音乐梦想的青年人组成的合唱团“Yazers乐者”，本月在新西兰奥克兰举行的世界合唱比赛（World Choir Game 2024）中获得“流行合唱”（pop ensemble）组别的金牌。

合唱团主席黄惠筠介绍，Yazers乐者是由一群当时不到25岁的年轻人在2013年自发成立的合唱团。因为大家多结识于吉祥宝聚寺，因此寺院提供了固定的活动空间。不过团员中也有非佛教徒。2014年，本地合唱指挥郑维诚受邀担任指导，并带领合唱团参加此次比赛。

世界合唱比赛由德国非盈利合唱组织“Interkultur”举办，每两年在世界各地举行，是全球最大规模的合唱比赛之一。本届比赛共有来自42个国家的250个合唱团，超过1万1000人参加，Yazers乐者是唯一来自新加坡的合唱团。

黄惠筠说：“乐者们演唱了歌舞电影《马戏之王》的歌曲‘A Million Dreams’，披头四（The Beatles）的‘Hey Jude’，孙燕姿与五月天合创的《第一天》和《醒觉》四首歌曲。《醒觉》的歌词源于吉祥宝聚寺真如老师所写的赞颂，由创团成员陈宥谕作曲。我们的愿望是通过歌声让人心更美好，让世界更美好。”

郑维诚说，他很注重培养青年团员在编曲和创作上的能力上，他们当中有人会跟本地作曲家吴多才上乐理课。他说：“有更多年轻人愿意唱歌，愿意创作，我们的合唱事业才能生生不息，蓬勃发展。”