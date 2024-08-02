【艺评】英语《红楼梦》跻身体制改变世界　学用情诗追求芳心

十指帮全新改编《红楼梦》以英语演出，以西方视角看东方故事，更以现代价值观重新诠释作品。对现实不满？你得先成功。要讨女子欢心，就不能一味掉书袋，要学会用创意情诗打动芳心。

十指帮全新改编《红楼梦》以英语演出，亮点之一是以西方视角看东方故事，带华文圈外的观众走进大观园。实际上，不须执着东西方哪个元素更重，因为这版《红楼梦》不仅转换语言，更将古典名著转译为现代口味。

现代价值观重塑古典名著

该作由张子健编导，将中国四大古典名著之一改编为一小时半的戏剧，更以现代价值观重新诠释作品。对现实不满？你得先成功。贾政殚精竭虑督促贾宝玉用功读书考功名，原因不只是父亲望子成龙，也反映一种社会和政治观念：如果对体制不满，应该努力跻身其中做出改变，比作为局外人、旁观者试图打掉重练，更为实际。努力读书才有机会提升阶级、改变世界，其实也反映精英主义。

作为含块宝玉出生的男丁，长辈既要贾宝玉成材，也盼他成家。来到爱情婚恋学，贾政瞬时改口，和宝玉说若要讨女子欢心，就不能一味掉书袋，要学会用创意情诗打动芳心。贾宝玉以此反咬一口：所以父亲也认同艺术创意的价值，更甚于务实理性吗？

古今中外，贾宝玉都注定是中央空调，前生是冥顽不灵的顽石，成人之后，也是学不会爱情的银样蜡枪头。《红楼梦》中，他搞不懂为什么单纯的善意和关爱，会对别人造成伤害，因为多情和家中女眷丫鬟纠缠不清。婢女小玉的批评很现代，有自由恋爱和一夫一妻的味道。她逼宝玉做出选择，果断择一人而终，好让其他被拒绝的对象，可以早日移情（move on）。可惜，本剧的悲剧性早在一开始埋下伏笔。一场家族盛宴后，王熙凤要小玉把“穷亲戚”用过的碗筷丢弃，宝玉私下让她典当换钱，没承想当初的暖男之举，却成了王熙凤后来诬陷小玉偷窃，将之逐出贾府的借口。

“贪、嗔、痴”作为十指帮的核心主题，在本版《红楼梦》中也没有缺席。剧中人人都在汲汲营营地追求什么，主导贾府的贾政、王熙凤和贾母追求金钱权势，唯恐家族没落；桃花旺盛的贾宝玉偏爱冷傲孤僻的林黛玉，背景优渥足可入宫的薛宝钗偏偏钟情贾宝玉。无人摆脱命运之手的玩弄，终于虚无。无论是宝玉象征的至真至善，还是王熙凤的名利大于一切，没有一条路可以力挽狂澜，让贾府免于衰败。

《红楼梦》也对传统家庭制度作出批判。长辈对男丁的宠爱和厚望成了负担，宝玉不在话下，贾琏显然更是负面例子。贾母还曾赞美王熙凤牺牲自我，成全家族，即使丈夫不忠无用也执着无悔，但这本就违反人性。

人物戴上面具，戏味反从肢体流露。图中为贾宝玉（左，林俊宏饰）和贾母（陈婉诗饰）。（十指帮提供，Poh Yu Khing摄）

面具有了喜怒哀乐

十指帮的作品，木偶必是主角，面具则是张子健作品中的重要元素。经由演员的声音、动作演绎，面具也仿佛有了喜怒哀乐之情。人物刻画中，尤以王熙凤（Jamil Schulze饰）和贾母（陈婉诗饰）最深刻和惟妙惟肖。服装设计方面，陈书林主导的设计团队，制成东西融汇的戏服，古装轮廓混搭时尚千鸟格，华丽养眼。布景最令人惊喜的莫过于“黛玉葬花”一幕，花瓣从上方滚落飘零，营造凄美的物哀意象。

假如将本版《红楼梦》视为译本，它做到了达和雅。剧中念白和歌词都极有韵味，而贾宝玉原是女娲补天余下的石头变成，戏中没有着墨这点，却以人与石头的命运互为联系，融汇了庄周梦蝶的东方意象。如果结局可以在这里完成，省去最后贾宝玉的个人独白，首尾便可互相连贯。