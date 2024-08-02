新明星粤剧中心　银禧汇演谢知音

本地粤剧团体新明星粤剧中心，将于8月23日至25日，一连三天在新加坡华族文化中心表演厅呈献三场“情深廿五·新明星粤剧中心银禧志庆汇演”（下文简称“情深廿五”），欢庆该团迈入25周年。

新明星粤剧中心艺术总监凌东明，原是中国广东粤剧院主要演员，1999年移居新加坡设馆授学，一眨眼已走过25年。一如五年前呈献的“20周年志庆汇演”，这次演出仍以中心学员展现所学及交流心得为主。为让大多数学员有机会参与意义深远、逢五逢十的志庆演出，“情深廿五”每个节目都精简浓缩至15分钟。

凌东明说：“虽然如此，登台演出的学员都以热情参与为主旨，并不计较节目时间短，情真意切地付出、排练，让我深深感受到每位同学的全情投入。故此，我决定将演出定名为简明扼要四个字——‘情深廿五’。参与的同学一部分是1999年学习至今的长青成员，也有近年才加入中心学艺的新人。”

参与三场汇演的学员众多，演出曲目、剧目近50个。除了大家耳熟能详的《帝女花》之《庵遇》、《李后主》之《去国归降》、《胡不归》之《逼媳》，以及《梦会太湖》《潞安州》《再进沈园》《光绪皇夜祭珍妃》等名段，也包括较新颖的《花神》《西湖烟雨总关情》、《李娃传》之《风雪情》等作品。凌东明自己也将登台献艺，他说：“回顾多年来的演艺、授学生涯，我也将选唱30年前灌录的合唱曲《月明林下故人来》，和自己原唱的独唱曲《红楼夜雨》，以及我在1999年移居新加坡之前的广东省粤剧演艺大赛参赛作品《水淹蓝桥》，老歌新唱，亦是传承。”

他说：“除了名目繁多的经典或新派曲目、剧目，我也排演了集体节目《八仙贺寿》，为8月23日开锣第一天拉开序幕。生角、旦角身段班的同学也将于24日、25日分别集体呈献小生折扇表演，以及花旦指法表演。25日的演出将带来新编粤剧丑生折子戏《欧阳修戏小丑》，我们特邀原广东粤剧学校资深导师邓忠平领衔主演。”

凌东明说：“希望种种巧思安排，为汇演注入多元化多形式的新元素，以回馈这25年来深情支持我们的知音朋友。”

该演出由东安戏曲大乐队现场伴奏。

▲“情深廿五·新明星粤剧中心银禧志庆汇演”

8月23日至25日（星期五至日）

傍晚6时30分（星期五）

下午1时30分（星期六、日）

新加坡华族文化中心（九楼）表演厅

票价：30元

购票电话：65366813、84526595