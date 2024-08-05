新华文学团体联合呈献 青年诗人七夕诗歌晚会

配合新华文学节，新加坡多个华文文学与文化团体将联合艺苑公司，在七夕夜呈献“AI你在心口常开”青年诗人七夕诗歌晚会。

朗诵会邀青年诗人呈献原创诗歌，参与者有安诗一、蔡欣洵、房捷敏、方伟成、黄龄慜、卡路、廖依然、露儿、毛丽妃、颜科沅、依凌、王颖婷、王峥、郑泽榆和之宇。本次诗歌朗诵会也首次在台上呈献AI讲评诗作，由诗人蔡志礼博士主持。

参与联办晚会的团体有新加坡作家协会、新加坡文艺协会、当代艺术研究会、五月诗社、书写文学协会、锡山文艺中心、艺苑公司、赤道风文化协会、大士文艺促进会、热带文学艺术俱乐部、随笔南洋文化协会、5G文学网和5G校园网。

两年一度的新华文学节，首届在2022年举行，推广和普及新华文学，加强各界，尤其是年轻一代对新华文学、文学团体和作家诗人的认识与认同。第二届新华文学节将于2024年7月至12月进行。继首届新华文学节举行“明月几时有：新华文学节诗歌朗诵晚会”后，现再推出本次诗歌晚会。出席活动须预先报名。

▲“AI你在心口常开”青年诗人七夕诗歌晚会