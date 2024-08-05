青年学者国际学术会议 探讨AI对人文挑战

配合南洋理工大学中文系成立20周年，“第14届青年学者人文与文化国际学术会议”将于8月8日在南大华裔馆及线上举行。

学术会议由南大中文系、文图学会主办，韩国外国语大学、香港岭南大学、台湾中兴大学联合协办。因应当前科技发展对人文学科的冲击和挑战，主办方策划主题“人类／人工智能：文学·文图学与文化创生”，探讨古今文献和数字生成的文本、图像及文化新变。

韩国外国语大学林大根教授将主讲“OTT平台时代‘电影’概念的变迁”，香港岭南大学黄淑娴副教授以“聚散有时——香港电影与香港文学（1914-2024）”为题分享电影与文学的关系，台湾中兴大学陈国伟副教授则将分享“非人类神经网络超链接的文学实践”的思考。

此外，南大中文系副教授衣若芬将主讲“昨日融现：人工智能生成（AIGC）与虚拟永生”。她上个月刚由中国社会科学出版社推出新书《AIGC文图学：人类3.0时代的生产力》，针对非理工专业者分析AIGC的趋势。

会上多位来自新加坡、韩国、香港、台湾、中国大陆、捷克、英国、日本等地学者将发表45篇论文，现场活动报到时间为8月8日早上8时30分，有兴趣者可电邮文图学会（textandimagestudies@gmail.com）报名。报名8月6日截止。

