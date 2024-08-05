走出去 请进来 记忆美 本地艺团推广艺术有妙招

让盛装的岳飞、柴郡主“出走”街头，观众看戏曲演员梳妆，制作演出相关宣传品和周边……本地艺团的推广大招不仅成功为艺术引流，艺团本身也收获新的创作灵感和动力。

表演艺术团体既要创艺，也要传艺——在经营创作编演等主要例行团务外，艺团从事艺术推广具多方面必要意义。

艺术推广有助于培养和扩大观众基础，使更多人接触了解表演艺术，吸引不同年龄层和各种社会背景的人参与和观看表演；艺术推广还能提高公众文化素养和审美能力，丰富人们的精神生活，通过欣赏和参与艺术活动，观众可获得情感共鸣和心灵陶冶；许多表演艺术形式具深厚历史文化背景，艺术推广恰恰有助于保护和传承这些文化遗产，使之得以延续和发扬。

当然对艺团本身来说，艺术推广也可能触发新想法，因它不仅是单纯的表演展示，更是一个激发创新和创造力的手段。通过联结公众，艺术创作者可获取新灵感和动力，推动艺术不断发展。

总之，艺术推广能使得表演艺术团体在更广泛的社会和文化领域产生积极影响。本地不少团体，在艺术推广上各有招数，尽显其能。

“戏曲出走”拉观众入局

最近周末逛街时，有没有和装扮华丽、古韵悠然的传奇人物相遇？7月21日傍晚，岳飞、柴郡主居然现身维多利亚剧院附近，行头齐整、威风凛凛，这两位名人一出现，引得路人啧啧称奇，两人每行几步便有人上前求合照或提问题。原来，这是新加坡传统艺术中心在开展“戏曲出走”项目，岳飞和柴郡主是中心戏曲演员、导师蔡东雄和张曼熙分饰的角色。

“戏曲出走”互动性强且吸睛，盛装的戏曲演员们每行几步，便有公众上前来要求合照。（谢智扬摄）

“戏曲出走”于3月15日启动，每星期五傍晚5时至晚上7时，演员穿上传统戏剧服装，化上精致妆容，走上街头与公众互动，推广华族戏曲。中心创办人兼艺术总监蔡碧霞介绍说：“‘戏曲出走’降低互动门槛，增进观众与戏曲的联系，使高雅艺术更亲民更接地气，让普通市民借美妙机会与戏曲偶遇。至今我们已在勿拉士峇沙一武吉士街区等繁忙地点举办，将照片和视频上传至多个社交媒体平台，尤其在小红书，许多年轻人对‘戏曲出走’表现出极大兴趣，国家艺术理事会也在Instagram上给我们的贴文点赞呢。”

平时在舞台上得见的戏曲演员嵌入摩登都市景观，有一种时空措置的超现实感，恰是这种超现实感，击中“戏曲出走”的目标受众。

“戏曲出走”常能成功掳获一众小粉丝。（谢智扬摄）

蔡碧霞说：“‘戏曲出走’瞄准1990年至2010年出生的人群，为改变年轻人对戏曲的刻板印象，我们采走街形式，鼓励年轻人来体验、交流和对话，增加他们对传统戏曲的兴趣。我们将戏曲带出舞台和特定表演场所，融入日常生活，成为大众文化的一部分，让年轻人更直接更近距离地观览和感染传统文化魅力，激发他们探索非物质文化遗产的好奇心。艺术本就该活在我们的生活中，不是吗？”

参与戏曲出走的演员和工作人员，并非只是在街上走走、拍照如此而已，记者一路随行，观察到演员有时会即兴套招比划，向观众露露真本事，另外，当有公众上前问询，大家得悉心讲解戏曲掌故知识，通过难得的机会教育，拉观众“入局”。

演出、大师班、工作坊、论坛等惯常活动因有参与人数、时长或票房统计，效果似乎可量化和质化，那“戏曲出走”如何衡量宣导效果？蔡碧霞解释说：“在社媒上，我们获超过1万3400名公众的关注度；在线下，推出‘戏曲出走’后，中心咨询人数显著提升，大批年轻人向我们询问戏曲课程，并报名学习和工作坊，我们因此结识一批对戏曲抱有极大兴趣的新新人类，这次推广可说在对的时机以对的手法找到对的人！”

传统艺术中心计划凭“戏曲出走”取得“流量”后，顺势举办一系列小型工作坊，邀年轻人参加，这些工作坊将包括戏曲道具制作，帮助参与者借亲手制作道具，进一步参透戏曲玄机。目前计划还在筹备，预计10月开跑。

近观戏曲化妆与造型之美

传统艺术中心把演员送上大街，平社则把观众引进社内。

平社社员任伟辰企划“戏曲化妆造型体验与小堂会”，让公众来社内挖掘京剧幕后的种种乐趣。（受访者提供）

本地戏曲团体新加坡平社每星期六在社内举办“戏曲化妆造型体验与小堂会”，目前已办三期，旨在让公众经由亲自参与，揭开戏曲化妆与造型的奥秘，体验戏曲之美。

企划该活动的平社社员任伟辰说：“活动下午1时开始，平社专业化妆师手把手帮助参与者完成京剧化妆及发型梳理。从妆容设计、颜色选择到勾画技法，每一步都带参与者感受京剧化妆精妙内涵，参与者还将领略到不同妆容所代表的角色特征与性格。”

傍晚6时，平社演员开始梳化，对幕后感兴趣的公众可观摩，近距离观察演员如何从平凡素颜变成舞台上光彩夺目的角色。晚上7时，小堂会开唱。任伟辰说：“我们以彩唱呈献不同唱段，为让观众更好入戏，还安排现场解说，对唱段情节与唱词详细讲解，如雅聚般闲逸，如堂会般好玩。”

传统戏曲人认为，传承戏曲应与时俱进，通过多种思路推广艺术，推动传统文化在当代社会中有效传播与重新扎根。

实体特刊是文化存证

尽管方式方法不同，以现代艺术为主的表演团体推广上也花心力，Toy肥料厂首席艺术总监吴文德直言，艺术推广是完整艺术创作过程中不可或缺的一部分。他留意到传统艺术中心的“戏曲出走”，称赞其形式新颖，热闹有趣；为宣传7月的《剃头刀》演出，肥料厂也曾派出两个可爱的大型充气吉祥物游街造势，抢足眼球。

吴文德：艺术推广是完整艺术创作过程中不可或缺的一部分。（龙国雄摄）

在一切皆数码化的年代，不少剧团推出新演出时，已不印发实体特刊，肥料厂则自创团至今，不仅为每部剧目都精心设计免费分发给观众的特刊，更为团内不少音乐剧推出过实体原声专辑，供剧迷购买聆赏。这既是艺术推广，也是文化存证。

“特刊很有用，是资讯的记载和分享。”吴文德翻阅着为每部作品印制的资料详实、照片丰富、装帧精美的中英文特刊说：“我学纯美术出身，当然也略懂实用美术，实用美术说白了就是商业美术，创团时我就把这一套带进剧场。直到现在，我们抓舞台戏剧，也着重美学和艺术推广。”

Toy肥料厂坚持为演出印制资料详实、装帧精美的特刊，是艺术推广，也是文化存证。（龙国雄摄）

以前肥料厂的特刊一在售票柜台出现，马上被一扫而空，有些特刊甚至用金属印刷（metallic printing），造价昂贵。“若说刻意，我觉得这些宣传品的存在应该是艺术创作中很自然的一环。当然我们起初被戏称为‘包装团体’，哈哈。”吴文德笑。

肥料厂还不惜工本，为《雨季》《881》《搭错车》等本地大热中文音乐剧录制发行原声专辑，留下珍贵声音资料。“这是为了交流，当然消费者购买是一种交流，更实际的是，我们在跟中国大陆、台湾、马来西亚等海外合作者沟通和洽谈时，这些实体原声带是很直观和简单的交流办法，你不能说跟新朋友一见面，就开网页让人家看，而我们以光碟和特刊相赠，感觉立即就不一样，变得很亲切。”

肥料厂为团内多部造成轰动的中文音乐剧录制发行原声专辑，供公众聆赏。（龙国雄摄）

吴文德坦言实体宣传物的制作所费不赀，根本不会回本，即使将原声带投放市场销售，也无法“开源”，不是创收突破口。“我们如果会算钱，就不做剧场了，做艺术嘛，就是要轰轰烈烈做一次，绚烂过也留有记录。几十年过后，不知谁会发掘出这些物品，当下可能看不到价值，但它记录历史，记录艺术，记录新加坡剧场。”

肥料厂最令人佩服的一种推广，是让戏剧从舞台登上荧屏，比如改编为电视剧的《剃头刀》，在Netflix和HBO Go等国际平台播放，创下新加坡表演艺术史难得的成绩。吴文德说当时改编协议达成后，剧团要承担的大量尾端工作如排山倒海而来。“但有了剧集之后，会看到别的合作机会，当然也有人提要拍《剃头刀》电影版。”

这种推广反向带旺戏剧，吴文德说《剃头刀》近期重演就是借剧集的东风，各种推广为剧场引流来很多新观众。

周边产品承载演出的美好

将芭蕾带有的优雅、美丽、健康等价值观注入周边产品，则是国家级舞团新加坡芭蕾舞团（Singapore Ballet）艺术推广规划的重点。尽管开始推出周边产品确切年份已不可考，但相信至少在2014年前，舞团就有周边系列。

李宗宓（左起）、张姿敏、陈倩萍佩戴新加坡芭蕾舞团丰富多元的周边产品。（龙国雄摄）

目前舞团行销经理李宗宓、行销及公关执行陈倩萍、票务及行销执行张姿敏三人组成的小团队，操刀周边产品开发。陈倩萍说一般国际大舞团都有推出周边的惯例，一方面拓展营收渠道，另一方面塑造品牌形象和宣扬艺术理念。

“我们希望舞迷、观众能从购买的周边产品中相互开启一段段艺术对话，舞团的吸引力和黏着力便由此增强，这也是联系芭蕾社群的一个途径。”陈倩萍说。

T恤是新加坡芭蕾舞团热销的周边品类之一。（新加坡芭蕾舞团提供）

张姿敏说，舞团在不同时期贩售不同周边，眼下有T恤、钥匙环、托特包等，即将推出的是毛巾。相当特别的是，很多产品根据不同专场演出的主题或特色量身企划，可说是“期间限定”产品，因此对追随舞团的舞迷来说，颇具收藏价值。产品柜台通常设置于演出现场，中场或结束时，总能看到观众围聚购买，以带孩子观看演出的年轻家长为消费主力。

新加坡芭蕾舞团的周边产品许多很可爱，正对小粉丝胃口。（龙国雄摄）

“我们已看到周边的重要性，它能极大提升芭蕾观赏的体验感，对小朋友来说尤是如此，他们能从作为纪念品的周边产品中，忆起看过某场演出的美好情景，这就是推广的意义之一。”李宗宓说。“成年人则在乎产品性价比，我们从团内舞者、学员那里得到不少意见，比如什么更实用更有趣等，把人性化观点都注入设计中。尽管我们的周边系列此刻规模较小，但我们计划继续开发更多产品，比如与设计师、品牌跨界，毕竟眼下‘芭蕾时尚’是热门趋势。”

团内其实不乏多才多艺的舞者，曾有精于插画的舞者为托特包画过视觉图，成为热销品项。李宗宓说周边的确能为舞者们开辟一个施展才华的途径，不少舞者表达过参与周边设计的愿望，他们有的擅长摄影、手工艺，因此推出舞者专属周边是未来可能性之一。