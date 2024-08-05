刘克襄任南大驻校作家 深入观察城市与自然

台湾作家刘克襄受亚洲创意写作项目邀请，到新加坡担任南洋理工大学新学期的驻校作家。

刘克襄以自然书写著称，1980年代开始探索台湾山林，走访偏远乡区与小镇，以亲近大自然的方式，记录台湾自然人文环境，著有《荒野之心》《迷路一天，在小镇》《11元的铁道旅行》《溪涧的旅次》《十五颗小行星》《早安，自然选修课》《小站也有远方》等。曾旅居香港的他，也以《四分之三的香港》与《虎地猫》展现不为人知的香港自然风貌。

要把自然的定义扩大

刘克襄接受《联合早报》电话采访时说：“南大每年邀请作家驻校，这次邀我到新加坡，也许是因为地球暖化、生态问题，想要请一个常年关心生态的写作者，来跟学生、在地的作者交流。像我这样常年书写自然的人，我试图把自然的定义扩大，包括城市的自然、菜市场的自然。这种议题，有不同的面向，希望我的到来可以与新加坡的受众发生化学效用。另一方面，全世界都在关心减碳，我也想借此机会，谈谈我所实践的生活方式。”

新加坡对刘克襄来说并不陌生，他曾数次受邀到新加坡参加书展。当时他也抽空到麦里芝蓄水池的步道探索新加坡的自然环境，阅读这座城市的郊野。

刘克襄认为，新加坡尝试把城市融入自然，是巨大且有意义的挑战。这次他做足了功课，希望能在新加坡更深入观察城市与自然，他说：“我最大的期待，是在这里看到大家还没看到的新加坡，再经由文字产出。”

刘克襄1957年出生于台中，是作家，也是生态保育工作者。曾在《中国時报》人间副刊、自立报系的艺文副刊担任主编多年，并担任台湾中央通讯社董事长，以及公视《浩克慢游》主持人。曾荣获台湾自然生态保育奖、吴三连奖和联合报文学大奖等奖项，近期在台湾以减炭为信念，带动城镇和乡间的徒步旅行。

这次除了驻校，指导南大学生，亚洲创意写作项目也为刘克襄举办一场免费公开讲座“迷路一天，在城市”（9月14日），以及一系列收费的工作坊“城市生活的自然书写”（9月至10月，共六个场次），和收费活动“作家咨询时段”，让有志写作者与刘克襄一对一探索写作可能。

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