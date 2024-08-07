“串联亚洲”系列 日本舞踏山海塾新作首演　

今年“舞蹈焦点”将带来“串联亚洲”主题周末系列，呈献日本舞踏团体山海塾创办人天儿牛大的遗作，亚洲女舞蹈艺术家合作成果，跨媒介艺术家宋祖承第二部长篇作品，汇集跨媒介艺术家对当代及现代舞蹈的探索与实践。

滨海艺术中心2023年起推出“舞蹈焦点”（da:ns focus），取代以往的舞蹈节，持续以舞蹈荡涤人心、感慰灵魂。今年的“舞蹈焦点”将在10月4日至6日带来“串联亚洲”（Connect Asia Now，简称“Can”）主题周末系列，专门展示亚洲舞蹈家现代及当代作品。

“串联亚洲”今年将展演国际知名的日本舞踏（Butoh）团体山海塾（Sankai Juku）新作；两位突破界限的舞蹈艺术家伊萨·庄松（Eisa Jocson）和维诺莉·佩雷拉（Venuri Perera）的首次合作成果；以及跨媒介艺术家宋祖承（Joshua Serafin）的话题之作。

滨海艺术中心（下简称＂滨海＂）节目监制浅川泉（Izumi Asakawa）说：“‘串联亚洲’是‘舞蹈焦点’的常设版块，每年举办一次，是全年舞蹈季中的五个主题周末之一。这个平台支持来自亚洲的艺术家和新锐艺术人，将他们的作品介绍给新加坡观众。它同时也是艺术家、从业者、制作人和国际演出者聚集的场域，促成艺术联结，以进一步发展亚洲当代舞蹈。”

山海塾全球首演最新力作

浅川泉接着说，今年将呈献几部深刻探讨仪式、抵抗和变形的舞蹈作品。山海塾时隔八年后重返滨海，全球首演他们的最新作品《图腾：空无与高度》（TOTEM - Void and Height，暂译），由该团已故创办人天儿牛大（Ushio Amagatsu）编舞和执导。令人遗憾的是，天儿牛大于2024年3月去世，该作成为他最后一部编舞作品。他以创作极简和优雅的视觉奇观闻名，其作品帮助舞踏这一起源于1960年代的日本本土艺术形式在国际艺术领域流行开来。他的艺术遗产不仅通过其舞团的演出而续存，也交由年轻一代舞者继承。这些舞者探索身体与重力、环境的关系等主题，或提出如何用独特的身体起舞等问题。

此外，滨海将联合制作并推出来自菲律宾和斯里兰卡的编舞家新作，这些作品都将在“舞蹈焦点”发表亚洲首演。《魔法女仆》（Magic Maids）是两位女性舞蹈艺术家伊萨（菲律宾）和维诺莉（斯里兰卡）的首次合作。伊萨曾在滨海演出过多部揭示服务业和娱乐业中女性身体政治的作品，相信关注东南亚独立舞蹈的观众对她并不陌生。而维诺莉则是首度在滨海展示她的艺术实践涉及父权制度、殖民遗风和阶级意识。《魔法女仆》将通过对女巫猎杀和女性劳力之间缠结的体现果敢入手，审视具压迫意味的权力结构。

宋祖承第二部全长编舞作品《珍珠》，观众将通过舞蹈领略往日记忆和未来展望。（Michiel Devijver摄）

宋祖承（菲律宾／比利时）曾在本地参演过数部作品。过去一年中，宋祖承一直在欧洲各地巡演，于多个重要平台和艺术中心演出。作品曾获得2023年芬兰“反·当代艺术节”（ANTI – Contemporary Art Festival ）现场艺术奖提名，并正式获邀参加意大利第60届威尼斯双年展（La Biennale di Venezia）国际艺术展。在其第二部全长编舞作品《珍珠》中，宋祖承试图重新找回前殖民时代的躯体质感，并与殖民帝国在身体、灵魂和族群意念上留下的裂痕抗争。通过《珍珠》，观众将倾听来自过去的痛苦和记忆，以及对未来蓄力和展望的声音。

亚洲舞蹈艺术交流场域

除展演外，“串联亚洲”意欲成为一个聚集来自新加坡和海外的艺术家、从业者、制作人、艺术节总监和策展人的场域，共同发展亚洲当代舞蹈场景。

对“串联亚洲”而言，本地的独立舞蹈团体Dance Nucleus也是推动区域内独立艺术家编舞实践和社群发展的重要合作伙伴。浅川泉说：“我们将推出由Dance Nucleus艺术总监郭奕麟策划的年度艺术家会议‘舞蹈实验室’（da:ns lab）。今年（2024年）的‘舞蹈实验室’设计为辅导培训计划，来自新加坡、台湾、香港和印度的四位编舞家将与导师合作，进一步拓展他们的作品，并在最后分享创作过程。‘VECTOR#5’是由Dance Nucleus制作的当代表演展览，今年将在滨海艺术中心另艺聚场（Esplanade Annexe Studio）呈现本地和区域内的实验作品。”

浅川泉最后说：“很高兴能将这些非常独特和重要的亚洲声音带给观众，并期待‘串联亚洲’作为亚洲舞蹈和表演关键平台，带来的一系列交流和对话。”

“串联亚洲”所有演出现已售票，具体演出日期和购票详情，可上网：esplanade.com。