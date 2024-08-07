二胡与交响乐东西合璧演绎《悲喜同源》

中国青年一代二胡演奏家中的领军人物之一，上海音乐学院青年教师陆轶文将重返狮城。她曾在2017年与新加坡华乐团合作，这次她将在中国著名指挥家余隆的带领下，与新加坡交响乐团携手演绎旅法作曲家陈其钢的作品《悲喜同源》。

身为二胡演奏家，陆轶文对交响乐团却并不陌生，曾与中国爱乐、上海交响、法兰克福广播交响、比利时列日皇家爱乐等乐团广泛合作。此次她将演奏的《悲喜同源》本是为小提琴与交响乐团而作的协奏曲，作曲家受广州交响乐团委约改编为二胡版，2022年由陆轶文首演。值得一提的是，小提琴版的首演者小提琴家文格洛夫本月也将和新加坡交响乐团合作。

《悲喜同源》是陈其钢近年来的主要创作之一，作曲家2023年也出版同名自传，讲述其跌宕传奇的一生。陆轶文说：“陈其钢老师的作品和他本人的个性都很含蓄，所以这部作品中的‘悲’不像传统二胡曲目，如《江河水》那样声嘶力竭的大悲，是比较隐忍的，而当中的‘喜’也不是字面意义上的。这部作品创作于陈老师经历丧子之痛以后，所以当中的‘喜’可能更多是一种回忆中的感觉，这是我对这部作品内在情感的理解。”

使用两把二胡演奏

小提琴有四根弦，二胡只有两根，因此演奏这部作品，陆轶文将使用两把二胡——低音二胡和一般二胡。“二胡学习者从小就不可避免地使用很多小提琴曲目来训练技术，有时也会演奏一些小提琴曲目，但是像《悲喜同源》这样特别为二胡和交响乐团正式编订的作品并不多见。”陆轶文说：“两个版本没有太多区别，但因为二胡在音色和音量上都不像小提琴那样外放，所以陈老师在这一版里缩减了管弦部分的人数编制，不过整体的旋律、结构都保留了原貌。”

“不过因为两种乐器的构造不同，尤其是琴弓上的限制，一些从小提琴直接移植来的技术，比如这部作品中有一段长篇幅的跳弓段落，对二胡来说是个不小的挑战。但除此之外，我还是非常喜欢和交响乐团合作。”陆轶文说：“首先是我很喜欢这种文化融合的感觉，而且交响乐团的音色和气质，都让我演奏起来觉得非常过瘾。除了音量上不能与之抗衡，我觉得其他方面都能很好地融入。”

来临音乐会上，小提琴家五明佳廉（Karen Gomyo）将在上半场演奏美国作曲家巴伯（Samuel Barber）的小提琴协奏曲，同台展现东西方两大明星弦乐器的独特气质。

▲新加坡交响乐团：小提琴与二胡

维多利亚音乐厅

8月16日（星期五）、17日（星期六）

晚上7时30分

票价：15元至100元

购票：shorturl.at/CIRO6