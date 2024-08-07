中新曲艺演员同台献艺 10对门票送早报新明订户

▲中新曲艺精品汇演

黄金剧院（美芝路）（Golden Theatre）

2024年8月31日（星期四）晚上7时30分

2024年9月1日（星期五）下午3时和晚上7时30分

时长：2小时（无中场休息）

票价：30元、35元（票价不包含行政费）

购票网址：sistic.com.sg/events/cross0924

阔别六年，中国曲艺家再次来到狮城与新加坡观众见面。受本地南方文艺社（NanFang Arts Association）及智慧文创（A-Smart Media Pte Ltd）的邀请，中国曲艺家协会的曲艺大师艺术团与本地相声演员同台演出“中新曲艺精品汇演”。主办方将送出10对门票给《联合早报》VIP和《新明日报》订户!

该演出包含相声、二人转、口技和快板等曲艺种类，部分节目也将由中国煤矿文工团优秀青年演员担纲，副团长和中国国家一级演员也会加入其中。演员包括：六岁起研习相声艺术，擅长滑稽大鼓和双簧表演的相声表演艺术家应宁、出身京剧世家并多次获奖的叶蓬、著名相声艺术家王玥波、刘伟师及王磊。王磊主持的《娱乐72变》曾受邀参加戛纳电影节。除此之外，韩雪松、崔骏和郭鸿斌也将参与其中。大虎、小虎近年来在曲艺舞台崭露头角，与现代音乐结合的新颖表演广受好评，也会现身演出。

另外，两位来自中国辽宁的艺术家及辽宁大学艺术学院教授赵海燕和闫光明将带来东北二人转。这类曲艺的表型形式大多是一男一女化装成一丑一旦并穿上鲜艳服饰，手拿扇子、手绢，边走边唱边舞，表现一段故事。来自北京大运河翰林艺术团的冀勇则将带来独具一格的口技表演。

南方文化社的演员也将倾情献艺。本地相声演员黄家强将搭档李成威，呈献创作节目《恭喜发财》。青年快板演员李芝苓则会演出快板《雏凤凌空》，说的是杨门女将女英雄杨排风的比武故事。

即日起至8月19日（星期一），早报VIP和《新明日报》订户只须到bit.ly/zbc-crosstalk2024，回答一道简单问题，就有机会赢取一对“中新曲艺精品汇演”8月31日门票。10位幸运儿最迟于8月21日（星期三）收到电邮通知。

