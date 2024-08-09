青年爱乐带贝多芬巨作登场

▲Symphony of Dance

杨秀桃音乐学院音乐厅

8月18日（星期日）

晚上7时30分

票价：30元

购票：shorturl.at/TxT9t

成立于2023年11月的新加坡青年爱乐交响乐团（Singapore Youth Philharmonic Orchestra，简称SYPO）即将举办首个专场音乐会，演奏贝多芬巨作《第七交响曲》，以及阿根廷作曲家皮亚佐拉的《四季》。

SYPO目前有超过40多名九岁至25岁的团员，此次演出包括客席演奏员在内，有近70人登台。音乐总监罗威介绍：“乐团每周一次在固定场地排练，此次邀请客席演奏员，是为了让团员能多跟专业演奏者接触，相互交流，从实践中学习。”

罗威此前曾担任新加坡少儿爱乐交响乐团（Kids’Philharmonic@SG）指挥，他说：“看着很多孩子逐渐长大，我觉得无论是乐团名称、演奏曲目还有运作模式，都不再合适，于是决定成立青年爱乐。这个乐团是属于孩子们的，他们当中有人或许有志向走向专业，乐团可以在这方面帮助他们，提供他们独奏的机会。我也把谱务、制作海报等工作交给他们，锻炼他们的组织管理能力。”

作为首场演出，罗威认为贝多芬《第七交响曲》这部经典作品很有代表性，也具有欣欣向荣的意义。“另外，今年正值新加坡与阿根廷建交50周年，不久前SYPO参与了相关庆祝活动的演出。阿根廷作曲家皮亚佐拉的《四季》是深受欢迎的作品，当中有技术难度高超的小提琴独奏部分，可以展现团员的演奏才华。”

罗威说：“SYPO希望给本地热爱音乐的学生们提供表演的舞台，甚至是出国演出的机会。表演艺术的生命就在于登台表演，用艺术达到情感和文化的交流。我希望未来SYPO可以成为代表新加坡的另一张文化名片，促进青年之间的国际交流。”