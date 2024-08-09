竖琴诉情 奏响天鹅之歌

在Kris Foundation基金会举办的最后一场音乐会上，青年竖琴演奏家郑雪芳将通过跨时代的多元作品，展现竖琴的丰富内涵和表现力。

因为南洋艺术学院比英华初级学院开学晚六个月，意味着可以有多半年的假期，郑雪芳（27岁）因此选择南艺而走上专业音乐道路。这句半开玩笑的话，展露这位年轻竖琴演奏家性情爽朗的一面。

在这看似偶然的选择下，郑雪芳对于竖琴和音乐的热爱是无需赘言的。因为母亲是竖琴老师，郑雪芳和双胞胎姐姐从小学习竖琴。她记不得自己是什么时候决心“以身相许”，但一路走来到目前在美国纽约曼哈顿音乐学院攻读竖琴演奏博士，一切都是那么的自然而然。

竖琴的美丽误解

“竖琴是一件被普遍误解的乐器。”郑雪芳说：“在一般人的印象中，它很优雅、宁静、仙气飘飘。这是一个美丽的误解，也不能说是错的，但久而久之成为一种刻板印象，局限了作曲家的想象力，创作固定模式的作品。事实上，竖琴是一件有丰富表现力的乐器，可以独奏、重奏，也是交响乐团的成员。”

作为博士在读生，郑雪芳的学业兼顾演奏、教学、研究。除了给本科生上乐理和视唱练耳课，她也常举办工作坊给学习配器法的作曲者，介绍竖琴的构造与潜力，期待有突破性的作品。

在完成两年的授课课程（coursework）后，她接下来将把重心放在研究上。“虽然我还没确定最终的题目，但我希望能探索东南亚的文化资源，找到一个切入点，结合竖琴的历史和艺术，完成一篇博士论文。”

每年三个月的暑假期间她都会回到新加坡，和本地乐团或朋友合作演出。今年7月，她刚和创乐者交响乐团合作马勒《第六交响曲》，她也很高兴地看到近年来竖琴在新加坡的舞台上有更高的出镜率。新加坡交响乐团不久前就在维多利亚音乐厅呈献法国竖琴家萨米耶（Xavier de Maistre）的独奏专场。

8月23日郑雪芳将在滨海艺术中心音乐室举办个人独奏会，她特别选用跨越不同时代和国籍的作曲家作品，来表现竖琴深厚的历史和多元文化面貌，当中既有巴洛克时代的巴赫作品、斯卡拉蒂的炫技曲，也有20世纪法国竖琴家图尼埃（Marcel Tournier）和萨尔泽多（Carlos Salzedo），以及当代美国爵士竖琴家扬格（Brandee Younger）的作品。

用竖琴赋予黑色深意

她特别提及即将由她首演，本地青年作曲家林康宁创作的“Tenebroso”，这个意大利单词意为“黑暗的”，也有“深沉”“深度”之意。作曲家称这部作品以冰岛的火山喷发和美国作家福克斯（James Fox）所著的“The World According to Color: A Cultural History”（色彩世界：一部文化史）为灵感，赋予“黑色”这一带有诸多负面引义的颜色，更深层的意义。

郑雪芳说：“这部作品展现了竖琴的宽广音域和多变音色。康宁对竖琴的理解让我赞叹，她在谱面上标记的踏板记号对我来说很有帮助，这在非竖琴演奏家创作的作品中很难得。”

助音乐新秀施展才华

来临音乐会由本地艺术赞助人陈丽萍创办的Kris Foundation赞助呈献，是该基金会自2009年以来举办的第28场音乐会，也是最后一场。15年来，陈丽萍热心发掘本地有潜力的音乐新秀，通过举办独奏音乐会，为他们提供展现才华的舞台，也为他们通往更高的艺术殿堂铺路。他们当中不乏日后活跃于国际乐坛的演奏家，如小提琴家朱舒訸、古典吉他演奏家娄楷文，也有在本地杨秀桃音乐学院任教的钢琴家林岩、邱慧玲等。

Kris Foundation也在杨秀桃音乐学院冠名赞助常年中提琴大师班，并曾冠名赞助南洋艺术学院的协奏曲比赛，郑雪芳就是该赛2019年的冠军。

基于对青年艺术家的不懈栽培，陈丽萍自2012年起每年都获颁国家艺术理事会“艺术赞助奖”。

但因为健康原因，陈丽萍从明年起，不得不放下一直由她亲力操办的音乐会，不过她表示将继续以捐款的方式支持艺术。

“眼看孩子们成长为有影响力的音乐家，我感到非常欣慰。现在的年轻人都非常有能力，本地艺术的基础设施也越来越完善，办音乐会不再是难事。”陈丽萍说：“如今新加坡开始涌现像指挥家黄佳俊这样具国际影响力的音乐家，我希望看到更多像他一样的年轻人，把新加坡的作品带出去，也把世界顶尖的演奏家请进来，提升新加坡在国际古典乐坛的声望。我也谦卑地希望，能够在实现这一愿景的过程中，贡献我的绵薄之力。”

▲Colours & Variations

滨海艺术中心音乐室

8月23日（星期五）

晚上7时30分

票价：38元至68元

购票：sistic.com/events/colours0824