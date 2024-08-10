【艺评】不是结局的结局——浅评九年剧场新作《豚豚与鲸鲸》

只字未提人类，却无一处不在展示人类活动对海洋的影响。主创没有在台词中进行说教，只是运用细节来让观众共情和理解，从而让孩子们自发地思考：我们要怎么减轻对这些动物的伤害？

九年剧场新作儿童剧《豚豚与鲸鲸》，近日在国家图书馆完成演出。这部作品为小观众打造了沉浸式的体验，让孩子在互动中更加亲近地与主人公一同欢乐，一同悲伤，是一部寓教于乐的佳作。

作品描绘了海洋世界里一只白鲸和一只海豚齐心协力抵抗海洋污染，建立深厚友谊的故事。

导演富有创意地将观众席座位设置成错落的七彩泡泡，同时赋予全场观众“珊瑚”的身份。黑箱剧场上空飘动的深蓝色纱幕过滤了顶灯投下的光，柔和的光影把舞台连同整个观众席都包裹起来，配合舞台上方水波的音效，让整个剧场空间都成为了剧中海底世界的一部分。声、光、影，恰到好处地各司其职，共同营造出如梦似幻的氛围。演员的表演区域覆盖整个观众席，以惟妙惟肖的肢体动作模拟海洋生物在“珊瑚”（观众）中穿行的动态。剧目中演员与小观众几次情境互动也增强了后者的参与感。

明暗两条线索交织穿起了整个故事。两只小动物情谊的进展为明线；海洋生态环境不断恶化，豚豚逐渐丧失家园为暗线。

很显然，主创希望在孩子们的心中种下“保护海洋”的种子。观众席间散落的塑料瓶，飘飞的塑料袋，在剧目未开始时就揭开了童话的一角，隐约露出其间丑陋的现实。剧中有许多细节十分巧妙地点明了人类活动对海洋生物的危害。豚豚的残疾是因为撞上了船只；豚豚与鲸鲸互相展示着身上被船只划破的伤痕；豚豚的父母被捕鲸船抓走；豚豚的家被泄漏的石油覆盖……只字未提“人类”，却无一处不在展示人类活动对海洋的影响。主创没有在台词中进行说教，只是运用细节来让观众共情和理解，从而让孩子们自发地去思考：我们要怎么减轻对这些动物的伤害？

友谊拯救孤独的孩子

与此同时，《豚豚与鲸鲸》打动人的部分并不仅仅止于“关爱海洋”的教育。剥离掉所有梦幻的童话背景后，《豚豚与鲸鲸》在本质上是一个孤独的孩子被友谊拯救的故事。豚豚囿于破碎的家庭和残疾的身体，把自己封闭起来，直到被热情开朗的鲸鲸拉出堡垒。豚豚对友情的渴望和内心的自卑相互拉扯，极具张力。唯一美中不足的是，鲸鲸对豚豚的坚定选择没有清晰的缘由。人物弧光的缺失使鲸鲸显得有些过于完美，形象不够丰满。

在故事结尾处，豚豚的居所被船只泄漏的石油所笼罩。她终于下定决心离开故土，在鲸鲸的帮助下一同去往新的家园。但这就是结局了吗？鲸鲸对石油如此熟悉，侧面说明了海洋污染的面积之大。今天的家尚可逃离，明天的家会不会也遭此变故呢？如果人类不肯停止污染海洋，她们只能一逃再逃，直到无路可逃。故事进行到这里，不妨问问小观众们：豚豚的家为什么会被毁掉？我们能做些什么，让豚豚的新家不再蹈此覆辙？

想必当小朋友说出“我们应该保护海洋”时，《豚豚与鲸鲸》的教育目的已经在欢声笑语中达到了。

（作者是剧场爱好者）

