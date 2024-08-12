王文献：草木心也是人心——《落香》读后感

《落香》是新加坡作家海凡（原名洪添发，另一笔名辛羽）在台湾出版的第一本散文集，共收录了作者40篇散文及三篇创作感想，还收录不少新加坡、马来西亚等地的珍贵老照片。

全书分作三辑。辑一“记挂”，描写温馨的家庭日常，遥想童年与亲情，怀念敬重的前辈与故友，情感绵密，真挚流露。

其中最让人动容的是《岁月雕刻的公公、山乡、我的童年》。海凡细致生动地描写了童年时期与阿公、小狗阿黄一起生活的美好时光。古稀之年的阿公，仍爱带着海凡和阿黄去自己的小菜园子里劳作，种植各种新鲜的瓜果蔬菜，收割之后就去集市售卖。卖完菜的阿公会很惬意地在咖啡店喝上一杯热咖啡，然后再带着海凡看一场福建大戏，艰苦的岁月里有抚慰人心的甜。

然而有一天，祖孙俩正等着一场大戏开场，骤然响起的刹车声和凄厉的狗叫声，瞬间击破了岁月静好，他们怎么也没有想到，被撞得血肉模糊、生命垂危的是小狗阿黄，作者笔下年轻活泼、毛色像清晨的暖阳、眼睛像草上的露珠一般美好的小狗阿黄！

阿黄走了；后来，阿公也走了；再后来，胶林、菜园、池塘也都消失了，和这一切一起消失的，是海凡至今仍怀想不已的童年。读到这里，读者的心也和作者一样，无奈、心酸、惆怅……

借草木书写人生意义

辑二“落香”，作者书写各种花草树木，描绘人与植物在大自然中共生共存的轨迹，同时也抒发对土地的珍惜爱护。《落香》一文介绍老鸦烟筒树，这是南洋常见的高大乔木，虽然名字有些另类，但树形却极为优美，翠绿枝叶间绽放的洁白花朵，如云似雾，即便是“零落成泥碾作尘”，也依旧芬芳馥郁。凋零在地的花朵，让作者十分感慨，也因此联想到人生：“茫茫人世，芸芸众生，坠落是永恒的，无论生离，或是死别，都将作为生命的终点。”这一辑所有的文章，看似在写花草树木，实质仍在藉草木书写人生，以及人生的意义，草木心其实就是人心。

辑三“看见”，是作者走访探查各地古迹的一些记录。他将那些被遗落在历史皱褶里的过往，重新挖掘、梳理出来，并用一支生花妙笔赋予其新的生命力。这一辑也一并收录作者三篇创作历程的思索与分享，相信很多写作人看了会有共鸣。这里囿于篇幅，就不多赘述，给读者朋友留下自行阅读的空间吧。

《落香》的编辑出版，除了有超过半数的新作，还荟集作者以另一笔名“辛羽”发表的若干短文。2007年到2015年，作者以“辛羽”之名创作八年；2015年至2023年，又以“海凡”之名创作了八年。两个8字形似四个圆环，循环往复，构成一个丰富的小宇宙。

这个小宇宙，看似平静无波，实则波澜起伏，是作者对生活和创作的悉心记录，也是生命走过的痕迹。