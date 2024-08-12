麻坡建筑师办刊 让纸本书搭建对话桥梁

出国读书的那几年，马来西亚建筑师张国强发现自己并不了解家乡麻坡，一般人对建筑的理解也很浅。他回国创刊《草稿》，衔接人与空间设计的议题；在数码年代，张国强与团队仍相信实体空间与实体书的力量。

2022年1月，马来西亚麻坡一群建筑师推出一本非常有质感的华文建筑杂志《草稿》。杂志创刊至今出版四期，无论内容还是设计，都让人耳目一新。

建筑师搞出版，其实不算捞过界，对召集人张国强来说，建筑师本来就该杂学，需涉猎摄影、绘画，广泛理解艺术、文学、哲学、历史、机械、材料学、科技等。

建筑学包罗万有，杂志亦然。

《草稿》创刊号《踏出来》探讨“人要怎么找回属于自己空间的权利”，第二期《缓一缓》从慢生活谈工业化与城市规划，第三期《大风吹：我活在谁的梦里》吹青年人的居住正义，是买还是租并不由你决定；第四期承接上一期的主题，《大风吹：我们的梦在哪里》吹起居自由。

以专书方式出版杂志

如今杂志来到了新阶段，张国强与团队决定以专书的方式出版接下来的《草稿》，目前有几个主题同时进行，包括与马来西亚建筑师的访谈录，以及马来西亚特色民宿的专题书。一些文章也刊载在网站（mydraf.com）上。

张国强（右）与伙伴谭诗颖（左）希望通过《草稿》，让外国朋友注意到马来西亚一些有趣的地方，从而认识马来西亚。（陈宇昕摄）

既是杂志（magazine）又是书（book），这种形式源自日本，英文“mook”，音译就是墨刻、慕客志。

接下来，《草稿》杂志书的制作将由张国强的建筑公司“甲方营造”（Kawan）负责，为此，公司还第一次请了中文系的实习生。

创刊《草稿》之前，张国强在疫情期间还创办了另一份关于麻坡的地方志《麻河时光》，2020年至今出版七期，带读者探索麻坡的地理、历史、建筑与人文风情。

张国强毕业于中国北京清华大学建筑系、英国诺丁汉大学建筑研究所。离乡背井的时候，张国强发现自己其实并不了解家乡与国家，一般人对建筑的理解也很浅。此外，在马来西亚相关讨论更多使用的是英语，因此回到家乡开创事业的时候，他希望可以借杂志，用中文将这些课题梳理出来。

张国强在麻坡的事务所接受《联合早报》采访时说：“所有杂志的起源都跟社会运动有关系。我们用的是比较温和的方式，以《麻河时光》为例，借此宣导我们的这条河，我们跟麻河的关系，用这种方式让人们了解自己跟这条河是密切相关的。《草稿》涉及的建筑课题，跟我们每一天生活的空间分不开的。希望让大家重新看待所处的空间，怎样让我们的空间更有品质，再扩展到建筑物、社区、环境，甚至大一点的，扩展到一整个国家未来的发展。”

其实早在2018年张国强就在建筑事务所楼下开辟Rekan社区图书馆，让公众免费参观。不过如今图书馆已关闭，他将心力投注到《草稿》与《麻河时光》。

在数码年代，张国强与团队始终相信实体空间与实体书的力量。张国强说：“我们觉得纸本可以让有心人关注一些课题，而不是流于表面，不是手指一滑就滑掉了。可能未来我们可以跟这些有心人合作，有更多的可能性。卖杂志不是最终目的，而是让我们与这个社会有更多的参与感。”

团队另一位负责人谭诗颖受访时说，每一期团队都策划采访，出版后举办交流活动，让设计师与当地居民有对话的机会。“我们把《草稿》当成一个‘collective’（集合体），作为媒介，把大家串联起来。”

谭诗颖记得有一次团队采访了马来西亚帕奥（Paralympic Games，全称帕拉林匹克运动会）选手，通过对方的生活审视马来西亚无障碍设施不足的问题。杂志的功能就像一座桥，衔接人与空间设计的议题。

在地创生盼年轻人回流

通过《草稿》，谭诗颖希望外国朋友也会注意到马来西亚有一些有趣的地方，从而认识马来西亚。

张国强说，做杂志第一期很顺利，卖得也不错，很多人支持与关注，后来要坚守才发现其中挑战，每一次都要思考怎样才可以让杂志继续生存。

张国强坦言麻坡不是一线城市，年轻人外流的情况很普遍，希望在地创生的工作，出版杂志等“课外活动”，能让年轻人回流。最近他们举办“麻河创造营”，培训当地年轻人做田野调查、采访、写作与绘图等，身体力行，活络社区空间。