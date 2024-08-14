元宇宙悬疑　喜剧外衣温暖悲情底色　

焦点剧场致敬金凯利经典，借悬疑喜剧讲述人生突围的故事，为新时代青年发声，也让父母师长反思，采用多元表演系统，让喜剧为生活苦难底色投去快乐和爱的亮光。

焦点剧场悬疑喜剧《楚门的元宇宙》将在佳伟剧院公演，由剧场核心团队兼创兼演，悬疑情节结合爆笑桥段，呈现老少咸宜的治愈系戏剧。

故事发生在1990年代，一名叫做“楚门”的侦探，在办理一桩人口失踪案时，意外发现城市的边界永远无法逾越。随着张曼熙扮演的新搭档出现，谜案层层揭开，隐藏其中的真相早已超乎楚门的认知——他活在一个受监视的虚拟世界，是其中唯一的“人”。整座城市，甚至出现的人物都为他而造，他的整个人生是另一个高维世界精心设计的剧本。设计者究竟是谁？

致敬经典 为新时代青年发声

焦点剧场创办人、《楚门的元宇宙》编导唐绍炜受访时说：“写这部作品的初衷，是替新时代青年发声。”他认为，许多人一生都在讲“突围”的故事。华人家庭尤其如此，长辈常立下规矩，一定要这样做，不要那样做，才能成为师长和同学眼中期盼的模样。于是，人们活成了聚光灯下的演员，没有人了解彼此最想演的角色是谁，只是在“社会导演”的安排下，扮演各种各样的“自己”，却逐步丢失了真正的自我。

《楚门的元宇宙》是带悬疑色彩的治愈喜剧。（焦点剧场提供）

也在剧中饰演“楚门”的他说：“本剧致敬金凯利（Jim Carrey）的经典影视作品《楚门的世界》。经典之所以可以跨越时代和地域产生巨大影响，是因为现实中的我们始终在面对同样的困局。”

唐绍炜补充说，这部作品献给父母和师长等拥有发言权的人，借以审视如何与年轻人相处；另一方面也向青年传达讯息：身边人给予的帮助未必是困局，未必要全数摒弃才能建立独立人格。

一人分饰多角 反常规的元宇宙

既然是“元宇宙”，本剧的故事背景本应搭建在一个巨大、严谨的世界观上，却仅有五名主演，人均分饰七八个角色。这样的安排，可说是唐绍炜作为剧场人的叛逆。“我习惯反常规，造一个世界就只用五个人，但如果是讲两个人的事情，可能分成十个人来做，这样我觉得才有意思。”

为了建构一个极具想象力的世界，焦点剧场也大胆尝试“多元表演系统”，将许多时下流行的艺术表现形式融合其中，这种无序与混乱恰恰象征楚门身处的世界，不单增加娱乐性，也给主演创造发挥空间。

除了唐绍炜，其他四名主演为他的妻子张曼熙，焦点剧场多部作品的女主角穆青，以及多才多艺的路桐和王琳斐——两人是剧中的“氛围担当”，将以歌舞演艺丰富剧场体验。焦点剧场创立14年，唐绍炜形容这场演出称得上一众“焦点人”的结业汇报。

苦中作乐 喜剧的核心是“玩”

唐绍炜强调喜剧的核心就是“玩”，一众主创、主演在排练过程中共同打磨作品，是焦点剧场做喜剧的方式。实际上，他写的每个角色，都事先在心中给每名演员建了模，量身打造。比如在剧场里像哪吒一样三头六臂的路桐，或消失沉潜后又以奇妙方式回归的穆青，这些特点都将在戏中体现。

焦点剧场的核心成员、本剧主演路桐认为，做喜剧比正剧需要更多内涵和能量。张曼熙补充：“我们总是从生活中找素材，把平时碰撞出来的小火花、小梗放到舞台上。”

《楚门的元宇宙》世界观宏大，却只有五名主演，一个主要布景，考验剧团创意伸展性。（焦点剧场提供）

唐绍炜相信生活的底色是苦的，人都在学习苦中作乐，而如果要和孩子分享这种哲理，戏剧是最好的呈现载体。他说：“底色可能是悲的，但我们选择以喜剧的外壳做戏，给观众讲述深刻的故事。”这是《楚门的元宇宙》的定调，也是他希望焦点剧场未来可以走的方向。

他也强调，这部戏的表演基调是轻松并充满欢笑的。“生活已有太多苦涩，我们没必要处处受教，戏剧虽有哲学使命，但用快乐和爱对抗苦难，本就是意义。”他希望看过这部剧的朋友，对自己心中的乌托邦世界会有更清晰的思索。

▲《楚门的元宇宙》

佳伟剧院（3615 Jalan Bukit Merah S159461）

8月16日（星期五）

晚上7时30分

购票链接：sistic.com.sg/events/truman0824