叶聪携首位唢呐女博士 “唢”定华乐精彩

携手当下炙手可热的青年唢呐演奏家刘雯雯，荣誉指挥叶聪重返新加坡华乐团，为观众准备了一台丰盛厚重的音乐会。

作为中国培养的首位唢呐演奏专业博士，“90后”的刘雯雯以精湛高超的技术和青春靓丽的外形“出圈走红”，刷新了许多人对唢呐“农村婚丧嫁娶专属音乐”的印象，更是在澳大利亚悉尼歌剧院作为独奏家奏响唢呐的第一人。

两首协奏不同寻常

叶聪称刘雯雯是非常不一般的演奏家。“她在唢呐音色的控制上有很大的范围和变化，技术上也有与众不同的地方，而且对音乐充满想象力。”叶聪说：“所以这次我特别选了两首协奏曲：台湾女作曲家陆枟的《弄狮》和上海音乐学院教授贾达群的《狂想曲·梨园腔魂》。两个都是篇幅很大的曲目，风格上也有所不同，前者充满20世纪的音乐风格，后者则更具交响性，且看她如何发挥音乐上的想象力，以唢呐演绎两首作品，‘各得其唢’。”

刘雯雯说：“同一场音乐会演奏两首协奏曲是很不寻常的安排，两首曲目都很长，对体力是不小的挑战。《梨园腔魂》是一部充满传统戏曲风味又很现代的作品，当中有很多离调而且都是半调半调地往上升，所以要用到六把不同调的唢呐，这对于唢呐演奏者来说是非常难的。去年我和深圳交响乐团合作过这首作品，但和民乐团（华乐团）合作这部作品还是头一次。”

她说：“《弄狮》是我个人非常喜欢的一部作品，虽然已经在我的专辑里出版，但我还没现场演出过，所以这次在新加坡演出可以说是圆了我一个心愿。这部作品可能听起来没有那么多繁华炫技的部分，但是舞台效果非常好，充满台湾民间舞狮的节庆氛围，包括迎神、炮竹，还有仪式过后的余烟等现场感，是一部一定要听现场演奏的作品。”

四首中生代作曲家作品

叶聪介绍，上下半场都是由刘雯雯的唢呐独奏压台，此外他还准备了四首中生代作曲家的作品。“上半场是两位年轻作曲家李博禅的《独克宗》和孔志轩的《梁溪音诗》，都是新加坡首演，因为我希望向本地观众多介绍一些新作品。”叶聪说：“两部作品都以地域风情为主题：《独克宗》是一部描绘藏族聚集地独克宗古城的作品，充满边疆味道；《梁溪音诗》则是我委约的创作，无锡别称梁溪，这部作品以明代文人李广文诗作中的‘锡山八景’为灵感，充满江南韵味。”

下半场的开场，叶聪别出心裁地设计了一首室内乐《煞尾》，在厚重的大乐队和协奏曲之间调节观众的听感。“这部作品由笛子、唢呐、琵琶、古筝、二胡／京胡和四个打击乐组成，‘煞尾’是京剧术语，指锣鼓经中干净利落的收头。《弦上秧歌》则根植于秧歌这种火热、粗犷的民间艺术。”

叶聪说：“这两部作品由刘青和王丹红两位中生代女作曲家创作，加上陆枟这位台湾女作曲家，这场音乐会一共是三男三女六位作曲家，其中以青年和中生代为主，一半的作品是新加坡首演，希望可以带给观众耳目一新的体验。”

▲叶聪与新加坡华乐团

新加坡大会堂新加坡华乐团音乐厅

8月17日（星期六）

晚上7时30分

票价：20元至90元

购票：sistic.com/events/tsungyeh0824