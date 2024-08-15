以爱和倾听 音乐剧聚焦青少年心理

继2023年制作音乐剧《与露西同住》呼吁社会关注失智症之后，本地制作人陈玛丽安再次与新加坡国立大学的医学组织杨文锦思维科学中心合作，制作音乐剧“I’MPERFECT”（双关语：不完美的／我是完美的），聚焦年轻人的心理健康。

故事围绕一个深受抑郁症困扰的女生吉纳（Genevieve）展开，她无法跟对自己期望甚高的母亲吐露心声，久积之下只能通过自残来缓解内心的痛苦。学校送她去接受心理咨询，在过程中她结识了心地善良的“问题少年”塞巴（Sebastian），形象光鲜却内心不安的网红“Veronikandy”，为学业压力所困的11岁女孩福儿（Fleur），以及心理咨询师威廉（William）。通过与他们的交往，吉纳重获面对生活的勇气，尝试与母亲沟通，最终战胜了抑郁症。

陈玛丽安说：“朋友曾转发给我一段视频，是一名母亲在儿子自杀后的独白。去年，我有一位好友，她在伦敦留学的儿子也因为抑郁症而自杀。我无法理解这些年轻人为何看不到希望，为何只能选择如此极端的方式去解决一时的问题。当时我已和杨文锦思维科学中心合作，提升公众对于失智症的意识。我们双方也都意识到青少年心理问题正在增加，于是趁热打铁，和创意团队构思了这部音乐剧。”

杨锦文思维科学中心主任黄志明副教授担任该音乐剧的顾问。“准确地呈现抑郁症或心理健康的症状，而不是过于戏剧化的表演，这是非常重要的。”陈玛丽安说：“黄志明副教授与我们分享了有关青少年心理健康的数据，以及锻炼提升心理健康韧性的工具，这些我们都在剧中有所展现。”

饰演吉纳维芙“虎妈”的苏樱安能（Suyin Anand）说：“除了被爱，被倾听也是人的基本需求之一。这部音乐剧启发人们反思自己作为父母、亲人、朋友为彼此提供情感依靠和包容的能力，也探讨了社交媒体在当今社会对于青少年心理健康的影响。”

▲I’MPERFECT

滨海艺术中心音乐厅

8月25日（星期日）

晚上7时30分

票价：38元至168元（票房收入将捐献于医学研究）

购票：sistic.com/events/donaperfect0824