（一）福还不够厚

他在车里看报纸等人。

他看到一个标题：大毒枭庆九十大寿。

他自言自语：坏人还很长命。

他突然觉得喉里有痰，想找纸巾吐出来。

他转念一想：也许做一回坏事，人生会顺一点。

他开车门，往地上吐痰。

他正要关车门，眼前出现一双执法人员穿的黑色长筒靴······

（二）长大可乱来

他送小孩去联络所学画画。

一楼是基础班，都是小孩；二楼是抽象画班，都是大人。

一天，他去接儿子回家，儿子跟他说想去二楼学画。

“为什么？”他问。

“我刚才跑去二楼看画画，我要自己画。”儿子说。

“你不可以去，那里都是大人。”他说。

“爸，是不是长大了就可以乱乱画？”

（三）给开头的钱

他吩咐儿子晚餐后帮妈妈洗碗。

“这样吧，每洗一件餐具给你两毛钱。”他说。

晚餐后，小女儿也说要洗碗，儿子不肯，发脾气说不洗了。

“爸，您要给我1块钱。”儿子说。

“你没完成任务还想要钱？凭什么？给个理由。”他说。

“我有答应洗碗。”儿子说。

“这是理由吗？”他说。

“我有开头！华文老师说作文有写开头就有分数。”儿子说。

“钱，找你的老师要去！”他大声地说。

（四）环境的儿子

他和老陈年轻时很有正义感，爱打抱不平。

老陈常抱怨现在的孩子都一个样：务实、冷漠，父母的基因拼不过环境。

他半信半疑······

这天，他带儿子去咖啡店吃饭。

父子俩吃着吃着，忽然，卖面的对着一个老人破口大骂。

这时，有个年轻人站出来评理。

“儿子，爸爸问你，你觉得那个年轻人做得对吗？”

“那人傻的，静静嘛。”儿子说。

（五）老了胆变小

他去诊所取体检报告。

“身体指数一切正常。只是胆小了一点。”医生说。

“怎么会这样？”他问。

“你是不是刚有个孙子？”医生问。

“对！上个星期女孙出世。”他说。

“这就对了！人老了胆会小。儿子出世胆就开始变小，有了孙子胆就变得更小。如果是男孙，你现在的胆，我估计跟蚊子的差不多。”医生说。