望月常想着，星球都独自在虚空中，旋行它们的轨道。人有自己的轨道，去承受一切而一切不落在心底影响。

童年望月



小时候到后港六条石秋花表姐家玩。下了巴士，外甥阿明已在巴士站等我们姐弟妹四人下车。我们欢笑着，带着探险的心情，走很长的泥径，要拐几个叉路口，才抵达表姐家。表姐和表姐夫家前有水井，有芭蕉，有鸡群彩羽，黄泥土上一搭搭的草，空气鲜清，处处色彩丰富，看着只有欢喜。

没有车声，少见人影，放眼望去，是层层叠叠的绿叶由枝干撑起包围着。吃过最美味的丰盛晚饭后，当夜色降临时，清辉悬在天空，皎洁而明亮。抬头望，眼里的喜欢，是那么尽心尽意的欢喜。七个小孩玩月，在井前的空地上走来走去，想躲掉天上的大眼睛。

你走，月亮也跟着走。你停，月亮也跟着停。

我们跑吧，月亮也在天上跑，月亮一直在那里。

青年望月

少年从课本读到苏轼的《水调歌头·明月几时有》，词句：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。”再再咀嚼，独自回味，自此，苏轼隽永的词句撞碎了我十年的沉愁，疗愈自童年开始，望月思乡的牵绪。“人有悲欢离合，此事古难全”啊！自开天辟地，人世家事，自古难全，我何力抗衡？

太多的人把苏轼这首词当作仲秋赏月的应景坐标，而今更多越海异洲迁居的家庭长期分散，暂住在世界各地的人们，再潇洒的，又何尝没有心底丝丝缕缕牵挂着，这首词读来是抚慰的，是解愁的，是豁然顿悟的。

既然无法改变月的阴晴圆缺的自然规律，那么，自小跟亲人隔着一片海洋生活，人的悲欢离合竟成事实，也无力去改变。无奈，也渐渐渐渐地纳受了这个事实，纳受缺失的人生况味。生活里一大片的亲情缺失，年幼自己摸索环境匍伏前进。这缺失是无法弥补的遗憾，无形中催长了我们姐弟妹对人生境遇的认识。不愿意也要忍着。知透了看透了生离，渐渐地，望月，遥望交汇成惯性的状态。

中年望月

于是，我相信了。我相信自己在生成为人之前，此生因缘果报的人生素材组合，其中一大部分，是后颈上盖了个大印章：异乡人主题，随缘萍寄。

中年异乡望月，故乡和成长的城市，已在更遥远的距离了。九成人生的日子离开故乡，如高原上的湖水，离开了湖，所有的奔流都势在必然。

此时庭中望月，不再限于沉黑的寂静夜晚。夏天早晨，执帚扫庭尘，南方浅蓝澄清的天空上，有时候婵娟瘦弧弯，有时候呈现白纹银膜的圆镜，悄然皎洁映照。晨光自东方散放柔和的亮，树叶间鸟鸣声不绝于耳。月清澈如斯滢美，我驻足抬头凝望，这片刻心底是如微风拂面的舒坦平静。

“人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复计东西？“苏轼的《和子由渑池怀旧》寥寥数语，反复读着，缈缈天涯人不管在何处，润滋涌注的，是大片大片的舒释。

望月常想着，星球都独自在虚空中，旋行它们的轨道。人有自己的轨道，去承受一切而一切不落在心底影响。情绪与思维的幻影出现在心里，让它们来，稍稍片刻，也让它们去。其实，人一向来什么也不缺失的。有缺失的想法，是对外界对人情有所企求。

亲情友情爱情，人来人去，皆是成长相伴的元素，皆是成熟心智的佐料。知道了无所求，必然没有一丝迷惘。扫清落叶尘土，是每日的提前重要。

老年望月

你知道生活从来都没有欺骗你。

你知道生命里没有难以承受的轻，也没有不可承受的重。你终于知道，你的生命所经历过的一切，爱恶喜厌和数不清的烦恼，都是你自己一手造成的。

地旷水远，物象万千，日子如潮涌过。抬头望月，低头面对病老死苦，走过多少风雨暗淡路，多少沧桑酸甜苦辣曾齐肩浸泡。憨山大师有诗云：

“是非不必争人我，彼此何须论长短？世事由来多缺陷，幻躯焉得免无常？”

读到心里，非常受用。

如今苍目对月，你还要攀缘还有悬念吗？不该也不必了。

记忆是生命的全部痕迹，细细回顾省视，你微笑了，你看到你，本来是完全没有烦恼的。

你知晓寂寞是矫情。孤独是虚妄，如一抹残霞余晖，都不实在。色必凋零，向荣有枯时。对月，听潮，知花香，喝茶，感微风，知这一切，是转瞬即逝。

你知晓人生是一场场欢梦和恶梦，好恶难再重寻。自此万事自然，不悖不取。

你知晓人世所有的粗浅细深，都是念念自心生烦恼。明了，就明了。

抬头望天月，眼里的喜欢，依旧是那么尽心尽意的欢喜。

你走，月亮也跟着走。你停，月亮也跟着停。你跑，月亮也在天上跑。

月亮一直在那里。