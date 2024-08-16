吉丰华乐团携手香港爱乐　“穿乐50”音乐会　

8月25日，本地吉丰华乐团将特邀香港爱乐民乐团，携手呈献“穿乐50”音乐会，庆祝吉丰华乐团成立50周年。

吉丰华乐团是本地先驱社区华乐团之一，团员来自各个行业，涵盖不同年龄层。秉持对华乐共同的热爱，吉丰华乐团至今已呈献超过200场演出。

“穿乐50”由音乐总监沈文友及乐团指挥陈彦聪、黄德励精心策划，以乐团走过的50年历程为背景，精选不同年代的代表性作品，包括古琴协奏曲《大江东去》、唢呐协奏曲《霸王别姬》、中阮协奏曲《临安遗恨》，以及经典文艺作品《白毛女组曲》，此外也有反映潮州文化色特的作品《汕行汕走》。《汕行汕走》由沈文友创作，此次演出将是该作品的世界首演。

乐团在半个世纪的历程中培养了众多专业演奏家，为新加坡华乐界贡献许多人才。《霸王别姬》的唢呐独奏者吴伟鸿（回响吹打团执行总监）和《临安遗恨》的中阮独奏者曾靖文（新加坡华乐团大阮演奏家）都曾在少年时代加入吉丰华乐团。《大江东去》的古琴独奏者郑智豪在就读义安理工学院时加入乐团，曾多次以笛子独奏的身份参与乐团演出。

音乐会将汇聚100余名新老团员，其中八成以上的乐手已有超过10年团龄。资深华乐演奏家黄喜西和李启双更是与乐团共度50年的元老团员。与吉丰华乐团结缘30年的姐妹团香港爱乐民乐团也将派出40多位团员来新加坡参与演出。

▲穿乐50

新加坡大会堂

8月25日（星期日）

下午3时

票价：15元

购票：shorturl.at/Yh9Re（须登录Singpass）

也可到蔡厝港民众俱乐部柜台购票，电话询问67691694