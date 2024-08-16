岁月浮雕岛国的风，从霸王车承载到地铁通行地底穿越上空，日子的迅速更替至第四代的领袖，AI 逐渐爆棚挑逗生活的冲刺。

晃荡树影，祖国歌声飘扬云空。椰树和渔村已成云烟，不再流泪的橡胶树，末代的一个甘榜留存万国，岛屿纪事。如梭光阴，59年迈进耳顺阅历，每一年留下一曲共同回忆，那是家的归属和凝聚力。

旗帜昂首，那是身为国民的骄傲，豪迈的朋友摆了水果之王爬地，宴请几家人佳节里共飨。旧雨新知雅聚，榴梿细说滔滔的多少甜蜜。

桌上你我，30年未见，曾经一起在大学宿舍里煮Maggie面，没想到一煮就把昨日的欢笑煮成白发。我们曾经并肩同行，多少个莘莘学子的日子，如今下一代已超越了你我当年互识的年龄。

岁月逝水 ，一再相逢。

曾经，在主人故事里，撰写过你我的身影，内容里有似曾相识的名字和剧情，晤面结识后多了若干熟络，神交效应，几许投合，话南北，说天山。

一见如故，话语潺潺，国家走过，多少青涩，多少风雨在萋萋草丛里，探索曙光。上世纪的阿兵哥还盛满台妹的热情，银角还通用马币，联邦是熟悉的耳语，有脐带隐约相系的痕迹。少年的新加坡还有邂逅过榴梿树，披戎装的日子就在榴梿树林里停驻。日子有“刺”激 ，驻守军营的周末是捡榴梿的经历，阿里巴巴布袋装满累累成果的道具。曾经，两伙伴相倚在树底下共享榴梿的芳香，打开一个的话闸子，聆听着不远处火车轰隆隆路过的里程。人生岁月的机遇，松鼠是偶尔客串的宾客，眼下流窜光影。一名营友，把生活抹上色彩，还悄悄携上相机和绳子，把一个个榴梿绑在一根根长树枝，像扁担一样扛起岁月的记忆，留美的后来，他就让老外看到他当兵的多姿多彩，其中酸甜苦甘。

流水年华，曾经交肩而过，一个转身就如斯匆匆。

埋首各自领域，榴梿花却总是绽开。一份爱，一份情，浓郁醇厚依然飘逸，生命的味道，散发着持久的永恒，无穷回味。一张口，一舔舌，有粘稠，有甘苦，蕴发着久远的情感，包含温馨的笑靥，有前日的青春，昨天的中年，和当下的欢悦。

国家的轮廓日益填土，榴梿开出艺术。滨海湾绽发许多异彩，不再是云海和沙漠，新谣唱起来，红白翱翔蓝天，直升机威武的国旗飞掠，光辉耀舞小红点，我们的天空。奥林匹克殿堂上，17岁的水翼风筝板小将带来举国欢呼的生日礼物，他的热泪刮起体坛不屈不挠的浪潮。不管铜墙铁壁，勇闯未来美梦金碧，植下锲而不舍的坚毅。

童年街口的榴梿价格不菲，我们在地板剥开馋涎的嘴脸，蹲着吮吸点点滴滴。阿爸买回家的夜晚，妈妈省下菜钱，我们以一颗颗佐白饭，欢喜地覆天翻。变迁的岁月带来了不同品种，有猫和虾的影踪，生活里始终充满凹凸，愈是曲折愈多一种层次，敞开生命的宽与细，康庄路上榴梿已搬上美观的餐桌和大堂，以及冷气房。我们学会慢慢品尝，生命的滋味，前进吧！国旗在呐喊。

近乎花甲，荏苒的光阴回顾，友谊长存，在特别节日里，盛满一室情愫，我们榴梿忘返，植下种子，缱绻回忆。