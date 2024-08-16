2024雨果奖揭晓 女性作家科幻小说称霸

第82届世界科幻大会8月11日在英国苏格兰城市格拉斯哥举行，大会公布2024年雨果奖得奖名单。英国作家艾米莉·泰什（Emily Tesh）的《不顾一切的荣耀》（Some Desperate Glory ）获票选为最佳长篇小说奖，T.金费雪（T. Kingfisher）的《荆棘丛》（Thornhedge）夺得最佳中篇小说奖；最佳科幻系列则归美国作家安·莱基（Ann Leckie）的“雷切帝国”系列（Imperial Radch）。

《不顾一切的荣耀》是泰什的出道作品，小说讲述地球遭到机械智能毁灭后，盖亚太空站里人类的生存模式：以战士、工人或生育者的身份准备报仇。故事主人翁Kyr尽管战斗分数高，仍被分发生育者的身份；她的双胞胎哥哥则被指派为战士，执行秘密任务。但Kyr没有向现实低头，不顾一切肩负起为人类复仇的任务。

泰什领奖时说，这本小说启发自人类的阴暗面、战争与残酷，她不希望故事里的情节成为现实，但她相信一本书可以在安抚与刺激之间启发读者，进而改变世界。

她说：“通过想象的力量，我呼吁大家尽你所能，保护世界上所有暴力与战争受害者的权利，无论是加沙、乌克兰、苏丹或其他地方。”

T.金费雪是作家兼漫画家乌苏拉·维侬（Ursula Vernon）的笔名，她以本名创作儿童读物，以笔名写作给成人看的小说。她是雨果奖常客，最新得奖作品《荆棘丛》改写了我们熟悉的童话，蛤蟆精灵咒力形成荆棘丛包裹高塔，希望世人遗忘沉睡了的公主，但公主被骑士不小心唤醒后，故事并不是我们所想象的美好爱情结局。

“雷切帝国”系列是莱基的代表作，2013年首部曲《正义号的觉醒》出版便一举拿下雨果奖、星云奖等科幻大奖。完成三部曲后，莱基又于2017年推出外传《起源之地》及2023年的“Translation State”。

陈若曦荣获最佳长篇作品编辑奖

本届雨果奖，美国华裔编辑陈若曦荣获最佳长篇作品编辑奖；加拿大华裔作家赵希然荣获“惊奇奖——最佳新人”奖。

中国科幻方面，王晋康《水星播种》与何夕《人生不相见》的英译本入围雨果奖“最佳长中篇小说”，韩松《没有答案的航程》英译本入围“最佳短篇小说”，英文版《三体漫画：第一部》入围“最佳图像小说或漫画”，电影《流浪地球2》入围“最佳戏剧表现（长片）”，《科幻世界》副总编姚海军则入围“最佳长篇作品编辑”奖，但遗憾未能获奖。

雨果奖是表彰科幻与奇幻领域优秀成就的主要奖项，首次颁发于1953年。1955年起，每年由世界科幻协会会员（Worldcon members）在世界科幻大会（Worldcon）上颁布。

每年年度大会的会员有权参与投票，今年共收到3813张投票。不过，7月份雨果奖执委会公布，他们发现377张票的账户可疑，有为某特定作品灌票的嫌疑，最终取消了这377张票的资格。