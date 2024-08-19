《雄狮美术》发行人李贤文 获台湾金鼎奖特别贡献奖

台湾文化部8月12日揭晓第48届金鼎奖，33件作品获奖，《雄狮美术》月刊发行人李贤文获特别贡献奖。

台湾中央社报道，李贤文自1971年创办《雄狮美术》月刊，接续成立《雄狮图书》，出版杂志超过300期、图书超过400册。他在美术方面的贡献也有目共睹，在政府投入资源前便设立雄狮美术新人奖与美术评论奖，随后开办雄狮美术双年展、雄狮美术创作奖等。

图书奖项方面，出生马来西亚、生活在台湾的作家、插画家马尼尼为作品《今生好好爱动物——宝岛收容所采访录》；台湾作家杨莉敏《浓雾特报》、香港作家梁莉姿《树的忧郁》与香港诗人廖伟棠的《劫后书》获得最佳文学图书奖。

非文学图书奖得奖作品则是：朱健炫《炭空：追寻记忆深处的煤乡》、陈斐翡《图博千年：一个旅人的雪域凝视》、游旨价《横断台湾：追寻台湾高山植物地理起源》与谢三泰《街头剧场》。

儿童及少年图书奖得奖作品为：刘旭恭《雨》、彭素华《黑糖的女儿》、蔡宜容与林俊明《离人》、郑淑芬《家庭代工的滋味》。

庄瑞琳与盛浩伟分别凭《横断台湾：追寻台湾高山植物地理起源》与《一百年前，我们的冒险：台湾日语世代的文学跨界故事》获颁图书编辑奖。

图书插画奖得主为《种子和风》的王妤璇、《有蚱蜢跳》的吴睿哲。图书翻译奖得奖作品则是：赖盈满译《衣裳哲学》、何颖怡译《天堂》。