2026年的夏天，人·舞团顶着热浪，带上舞蹈作品《寻蓝》前往英国伦敦演出，这是他们第三次接受当地剧场The Coronet Theatre的邀约前去表演。

剧场坐落在诺丁山一座二级保护建筑里，行政总裁兼艺术总监Anda Winters提到，她与前往伦敦的艺术创作者紧密合作，有时会观察、鼓励他们好多年。她相信，在日益分裂的世界里，艺术可以成为强大的凝聚力。

几年前，The Coronet Theatre剧场人员来到新加坡，接触到人·舞团的演出，双方建立联系。而《寻蓝》是人·舞团的15周年作品，编创者、创团艺术总监郭瑞文忆述：“当时是在疫情后，大家都很辛苦，经济环境也不好，我们想做一部简约的作品，不需要大剧场、灯光，只要一个室内空间，让观众围成一圈，之后再根据室外环境，制定新的动线与行程。”