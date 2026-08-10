民以食为天，但在文字世界里，饮食可以如何被端上桌？

活在视觉至上的年代，食色图片、影像可以轻易抓取人们的眼球，文字书写另辟蹊径，不辜负世间佳肴美馔。美籍韩裔主厨爱德华·李（Edward Lee）实证吃得好、煮得好，也能写得好。作为在美国土生土长的亚裔，食物一直是爱德华寻找自我和身份的方式，尽管他也吃汉堡、牛排、马铃薯泥，韩国料理却在他的生活里占据不可替代的位置。爱德华认为，每个踏上美国的移民，都为“美国料理”贡献部分诠释，但这块历史的叙述是缺失的。

尽管对美国社会的移民经历，以及食物作为身份认同依归具有深刻体会，《酪乳与涂鸦》不是一本沉重的史哲论著，它记录了爱德华·李的饮食旅程，既写饮食，也写游历见闻。涂鸦这门次文化，如何牵引他走进厨房？为了品尝美食而前往一座被反移民仇恨笼罩的城市，却碰上斋戒，后来怎么了？书中每个章节末尾附上相应食谱，但却不带美食美图。

《酪乳与涂鸦》是爱德华·李的饮食旅程之书，附有食谱却不加图片，希望改变人们受美图宰制的做饭经验。（互联网）

爱德华·李解释，配有图片的食谱是较近代的发明，数百年来人们以文字学习烹饪，因为无法确定成品的模样，反而让想象力自由驰骋。图片的负面影响是，当人们做出来的料理与它不相符时，那可能带来挫败。他希望人们关注的是香气、风味、口感，感受食物在嘴里的质地。

以哲学爱情笔触写美食

哲学家路德维希·费尔巴哈（Ludwig Feuerbach）认为，糟糕的食物会产生糟糕的思想和感情，饮食可以影响人们的思维能力，以及人们如何投资于经济、民族主义和政府。哲学系教授莎拉·E·沃斯（Sarah E. Worth）的著作《饮食的哲学：餐桌上的感官认知体验》，研究饮食的滋味、食谱、视觉呈现、真实性、烹饪和成分，如何影响特定文化中的饮食体验，以及吃者对自己的看法。

哲学系教授莎拉·E·沃斯所著《饮食的哲学：餐桌上的感官认知体验》，研究饮食的多重面向，如何塑造不同文化与个人。（互联网）

美国饮食作家M·F·K·费雪（M. F. K. Fisher）擅以敏锐慧黠的笔触写饮食，有人形容她以别人写爱情的方式来写食物，但她写得更出色。费雪的《如何煮狼》曾入选《时代》杂志和《卫报》百大非虚构作品。这本书可用莎翁所说的“食欲是一匹无所不在的狼”来理解。这本书写于二战期间，民众面临物资紧缩的艰难时期。

书中各章皆作实用指南姿态，从如何煮水，到如何饿中作乐，如何迎接春天，如何与狼干杯。《如何煮狼》穿插个人回忆如母亲的姜饼气味，也搭配72道食谱，涵盖开胃菜、蛋料理、肉类料理、甜点与酒水乃至宠物食粮，务实中有诗意，鼓励人们维持在战争中存活的尊严与勇气。

美国饮食作家M·F·K·费雪打破了营养学至上的饮食书风气，作品务实又深情，《如何煮狼》教人如何在物资短缺中活得、吃得有尊严。（互联网）

东南亚美食与世界相遇

回看东南亚，马来西亚国民街头美食“Ramly汉堡”如何跻身《纽约时报》的代表性汉堡？韩团Blackpink的成员Lisa常去的泰国街头餐馆是哪家？菲律宾的国民速食“快乐蜂”（Jollibee）如何成为菲律宾移民的身份认同所在？为何美国的越南河粉店，店名经常附上数字？关键评论网东南亚组资深编辑吴象元认为：“一个人的思乡是孤独的，但一群人的思乡若能以共食疗愈，便是一场温暖庆典。”

他出版《被世界端上桌：东南亚饮食地图，与世界相遇的方式》一书，从最贴近生活的饮食文化切入，理解一道历史与文化研究的命题。本书从缤纷多样的东南亚美食中，挖掘隐藏在背后的生命故事，从历史、政治、品牌、社会时事等角度，记录东南亚饮食文化的全球动态。

《被世界端上桌》也可以被视为一部东南亚离散史。（互联网）

饮食与阅读的贪恋交织

意犹未尽？由《纽约时报》书评人德怀特·贾纳（Dwight Garner）所写的《楼上的熟食店》，是饮食与阅读的贪恋交织。简介如下：“早餐一盘巴尔扎克，少油少盐；一杯乔治·欧威尔，不宜加糖。午餐两片罗斯科；薄脆王鸥行与半份康拉德佐麦可·波伦。午后即兴史蒂芬·金；小酌海明威。晚餐一章石黑一雄；几页莎冈；适量的韦勒贝克；一首普拉丝。纸页与餐盘无须两难，可以阅读与饮食的日子，都是好日子。”

《楼上的熟食店》由书评人德怀特·贾纳所著，是饮食与阅读的贪恋交织。（互联网）

贾纳形容，阅读与饮食就像帕尔玛生火腿与哈密瓜，赛门与舒斯特，樱桃小萝卜与奶油。《楼上的熟食店》结合了个人回忆录以及作者的文学与饮食评论，如此便不耽溺于个人情感，或过分严肃。这本半自传著作既是他的阅读记录，也描写他的饮食记忆，包括充满美乃滋的童年时光，父亲拿手的酸黄瓜花生酱三明治，来自美食世家的厨师妻子，以及他念兹在兹的文学作品与美食料理。

《酪乳与涂鸦》

作者：爱德华·李

编译：林星时

出版社：三采文化

《饮食的哲学：餐桌上的感官认知体验》

作者：莎拉·E·沃斯

译者：洪祯璐

出版社：本事出版社

《如何煮狼》

作者：M·F·K·费雪

译者：傅恩临

出版社：二十张出版

《被世界端上桌：东南亚饮食地图，与世界相遇的方式》

作者：吴象元

出版社：八旗文化

《楼上的熟食店：饮食、阅读、关于饮食的阅读，与阅读时的饮食》

作者：德怀特·贾纳

译者：黄心彤

出版社：二十张出版