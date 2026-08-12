一、静安寺

1. 千年沧桑

孙权保过灭佛躲过

太平军毁过

祝融焚过

一再废墟了辉煌

重建复复重建

千七年沧桑

都掩饰在金粉底下

2. 四面狮

千年狮吼

吼醒多少世人

殷商活祭为神明

五代杀人充军粮

今日狂轰滥炸为哪桩

硝烟不远杀戮犹在眼前

太平躺在太平间

独裁与民主混淆

和平与武器同调

太平鼓未响

和平钟不敲

万年积恶何时销

（注：访静安寺日，钟楼鼓楼紧闭，见不着重七吨余，余音达三分钟的和平钟，与直径三米余的太平鼓。）

顾村公园入口处的曲廊装饰了历代骚人墨客的经典作品，左为司马相如的《长门赋》，右是陶渊明的《闲情赋》。（作者摄）

二、顾村公园

终于赴约了

早春二月

春犹在，樱已残

一众骚人曲廊酬唱

相如赋长门，渊明秀闲情

欧阳修犹在蝶恋花

一地吉野

花锄太小，哭倒林妹妹

三、人民公园相亲角

不跳广场舞不打太极

健身处更热闹的是一张张履历

学历事业收入房地产躺一地

竞向游人招手

青年热切长者心急

交头接耳当红娘

为自己为儿女

四、城隍庙

禳灾祈雨

你有你的城隍

我有我的领地

掌阳世祸福幽冥亡灵

岂能忘了最初使命

你管好你的百姓

我管好我的人民

天下自然太平

（这里，一庙三城

隍谁该听谁号令？）

五、科技馆

钪钇镥铹

储藏格尽是元素符号

六大展区储藏万年大脑

一首科学史诗

从洪荒到青铜时代

从爱因斯坦屠呦呦

DNA到AI

“神奇的我”勇作“明日行者”

“飞行探秘”不息

“探索之光”永在前方引导

在万千童稚眼中

我遇见了薛定谔的猫

看到“智慧之光”

也看到希望

（ 注：引号里为展区名。）

海洋水族馆的武侠排行榜。（作者摄）

六、海洋水族馆

1.水族江湖

是谁武侠了水族

让鱼虾回归属于它们的

江湖

进门就见排行榜

李莫愁叫蝎子鱼

箱鲀老仙乃丁春秋

千手佛是殷离

珍珠河魟梅超风

还有倚天剑张无忌

总舵主陈近南是海苹果

蓝凤凰日本婆

善恶美丑榜上有名

少林派全真教与魔教五毒教

竞技水中武林

2.橱窗里外

海洋很辽阔

展馆小小

生态在这里演化

橱窗里

橱窗外

一层玻璃隔着众生相

海洋的

陆地的

水族馆里的清道夫鱼悠然自得地一边跳舞一边工作。（作者摄）

3.清道夫鱼

帝王灯宝莲灯柠檬灯

灯灯是鱼条条有专名

只有它是无名氏

兀自以优雅舞姿芭蕾着

左左右右上上下下

有节奏的

吸尘

七、蜀宴赋

秦汉乐舞《踏鼓优》

催出天下第一宴

“汉宫牛炙”未尝

项羽已失江山

魏晋百戏

子建诗舞赋《洛神》

《诗酒长安》

李白“醉江鲜”

教坊《御宴簪花》

东坡“试春盘”

吾人坐看千年风云变幻

听盛世丝竹

品历代美馔

（注：书名号为节目名称，引号里是美食名。）

八、夜宿陆家嘴

卧看黄浦江

游艇穿梭

前有花旗震旦

左东亚太平右未来资产

两座香格里拉靠边站

还有不知名的高高低低

与新新旧旧的对岸

一片都市森林

灯火阑珊

东方明珠随对望的三件套

悄悄入梦来

一夜烟雨迷蒙

上海滩风云依旧涌动

醒来疑在张家界

群峰隐身烟雾

打蛋器失了头

明珠塔少了两颗明珠

陆家嘴环形天桥上天桥下

百花如沐

九、逛商场

“二姐”“六姐“七爷”“对酒当歌”

全是吃货天堂

转角遇见“芽笼芽笼”

吹出一阵南洋风

（*引号里全是食肆名）

十、中山公园

柳絮拂面

牡丹亭寂寞

花王谢了

戏未上演

只有杜鹃开得娇艳

十一、南京路步行街

美食街机车横行

喇叭声刺耳

街外行路难

街内霓虹闪闪

烟味搅浑春天的寒气

依稀是二十年前

记忆

十二、豫园湖心亭

屹立湖心

在大明最后高光时刻

穿越兴亡

茶香五百年

女王品过首相尝过

百姓喝过

游人吃过

歇歇脚

九曲桥上

江南丝竹声中

荷花仙女翩翩水中央