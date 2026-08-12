湘灵音乐社迎来成立85周年，以融合福建南音、马来与印度传统音乐的跨界作品《不着一字》启动周年庆祝系列活动。

“不着一字”取自唐代司空图《二十四诗品·含蓄》中“不着一字，尽得风流”一句，意指不必言明，却能让人感受其中神韵。艺术总监林绍凌将这一概念延伸为舞台上的“留白”：南音、马来班顿诗与印度古典声乐三种传统并置于同一空间，在停顿与退让之间保留各自的独特性，且相互交融。

全场以“相遇”“对话”“传承”“感恩”“延续”五个段落展开，构成一条清晰的叙事线索：先是生命的相遇，通过倾听与回应建立理解，再到技艺与记忆的跨代传承，而后抱以感恩之心延续。

南音唱段之外，演出纳入马来Dondang Sayang传统。Dondang Sayang是一种以诗入乐的马来音乐传统，通过歌声旋律与班顿诗流传。每首班顿诗由四行组成。前两行称为“铺垫句”（pembayang），描绘自然景物或日常生活；后两行称为“寓意句”（maksud），表达思想与情感。

印度部分则选用泰亚加拉贾（Tyagaraja）的卡纳蒂克声乐经典曲目，歌词内容关涉对导师的礼敬与解脱之道。三种文本在主题上彼此呼应，共同指向节目对“关系”与“传承”的关注。

音乐总监黄康淇说：“我们尝试透过音乐去探索人与人、人与文化、人与传统之间的关系如何开始、发展、延续。”他指出，整场作品的音乐处理不刻意追求融合，而是始终围绕“关系”这个概念，关心声音之间如何彼此倾听、回应、留白。

这种立场也决定了三种音乐传统在创作过程中的相处方式。南音、马来与印度音乐各有其历史与美学系统。黄康淇表示，他并不要求任何一方去迎合另一方，而是先理解彼此，再思考如何运用各自的音乐语言，共同塑造作品的整体情绪脉络。

“有些想法在排练时发现并不适合，便重新修改；也有不少新的灵感，是在演奏者彼此交流和回应中自然产生的。慢慢找到彼此都认同、也觉得自然的表达方式。”

黄康淇说：“我们希望观众听到的，不是‘现在轮到哪一种文化’，而是一段关系如何在音乐中慢慢建立、慢慢成长。这也是整场作品最想表达的核心。”

▲不着一字In Relation

8月22日（星期六）下午2时30分、晚上7时30分

（下午场演出结束后设有交流会）

国家图书馆大厦五楼，戏剧中心黑箱剧场

票价：38元

购票：sistic.com.sg/events/relation0826