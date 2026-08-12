成立十周年的本地室内乐团re:Sound，将在杨秀桃音乐学院音乐厅举行周年音乐会。在这场音乐会上，13岁的小提琴手蔡萱蒽将独奏巴赫《A小调第一小提琴协奏曲》，本地作曲家吴郡敏受委创作的“Sleepless in Singapore”将世界首演，乐团也将演奏贝多芬《第五交响曲》。

从青少年独奏、本地委约作品，到几乎全由本地音乐家组成的演出阵容，这场周年音乐会回应re:Sound十年来不断探索的问题：新加坡是否已有足够的人才、观众和演出市场，支撑一支职业室内乐团？

2016年，乐团创办人孟建山与小提琴家谢涵昱、骆竣宏，以及指挥黎志华、萧奕斌等五人，在新加坡管理大学附近一家创业咖啡馆召集近30名音乐工作者，讨论成立一支室内乐团（chamber orchestra）。当时最现实的问题是，第一场音乐会或许能够找到足够乐手，但两三个月后的第二场、第三场，是否还能召回同一批人。

要生存必须维持精简

re:Sound从成立起便是一支集结式乐团（pickup orchestra），乐手与乐团并非全职雇佣关系，而是按演出项目集结合作。平日里，演奏家教学、参与其他乐团演出，有些人则在其他行业工作或经营自己的生意。

孟建山说：“如果要生存，就必须维持精简。”不过，集结式乐团也有自身限制。乐团无法像常设乐团一样全年排练，持续提升整体水平，也没有固定的排练和储藏空间。更重要的是，每次筹备新项目，都必须重新吸引乐手回来合作。“如果节目没有吸引力，他们没有义务跟我们演出。”

孟建山认为，集结式乐团顺应本地人才和市场的发展而生，不仅为音乐家创造更多演出机会，也逐渐培养出稳定的观众群。（档案照）

与新加坡交响乐团互补

疫情过后，re:Sound逐渐交出亮眼成绩。乐团每年演出八至12个项目，除了自办音乐会，也受邀演奏电影配乐和电子游戏音乐的音乐会。音乐会平均上座率超过八成，与新加坡交响乐团相若。据孟建山观察，新增观众多数是学生模样的年轻人。经过十年磨合，乐团成员逐渐形成相对稳定的核心班底。

室内乐团与交响乐团同样采用管弦乐编制，但规模通常维持在约30人，交响乐团则一般接近或超过百人。18世纪莫扎特生活的年代，乐团大致便是这样的规模，作品也为这种编制而写；随着时代发展，乐队编制不断扩大，作品也愈趋复杂、宏大。

新加坡交响乐团前任音乐总监格拉夫（Hans Graf）上任初期，也曾到场聆听re:Sound演出。孟建山忆述，格拉夫鼓励他们继续发展，因为新加坡交响乐团必须集中资源演奏大型交响曲目，re:Sound则能让观众接触古典主义和早期浪漫主义时期的小型乐团作品。两支乐团在不同曲目和编制上彼此补充。

集结式乐团并非新加坡独有。近年来，欧洲不少室内乐团也采用类似模式，音乐家按不同演出项目集结，在不同乐团、教学和其他工作之间保持流动性。

顺应本地人才和市场发展

re:Sound乐团首席、小提琴家杨舒翔便是这种模式的缩影。他在十年前的创团音乐会中便加入乐团，当时正在波士顿新英格兰音乐学院深造；冠病疫情期间回国后，他开始更频繁参与re:Sound的演出，2021年11月首次担任乐团首席，2024年正式受委。与此同时，他也长期参与杨秀桃音乐学院的乐团演奏，并从事私人教学。

作为室内乐团，re:Sound演出时大多不设指挥，杨舒翔作为乐团首席，也承担更多艺术领导职责。他说，每次排练前都会先与各声部首席碰头，统一弓法和作品诠释，再把构想带入全团排练，也会根据其他乐手的意见调整。

作为无指挥乐团的首席，杨舒翔承担起更多艺术领导的职责。（档案照）

孟建山说，2016年时，杨秀桃音乐学院已成立13年，不少年轻音乐家完成海外深造后回到新加坡，本地毕业生也陆续投入专业领域，但国家级职业交响乐团只有一支。集结式乐团由此成为顺应本地人才和市场发展而出现的一种模式。

十年来，re:Sound的观众结构也发生变化。乐团成立初期，观众主要是创办人和乐手身边熟悉古典音乐的朋友，其中不少资深乐迷曾在海外接触室内乐团，对小编制乐团并不陌生。乐团近年也开始吸引从小看新加坡交响乐团长大的年轻观众，小型乐团对他们来说是一种新的聆听经验。

观众市场仍有增长空间

孟建山认为，新加坡人口有600多万，对照欧美人口相近的城市，本地乐团数量并不算多，观众市场仍有增长空间。电影和电子游戏音乐也开始把市场扩展到区域。re:Sound参与电子游戏音乐演出时，他站在剧场外观察观众，听闻有人从吉隆坡和马尼拉专程前来。

庆典音乐会的节目，也总结了乐团过去十年的方向。孟建山说，re:Sound每年都会给青少年独奏者演出机会，近年来发起新加坡室内乐节，是乐团长期培养年轻人才的一部分。

孟建山透露，周年音乐会为观众准备了一份“彩蛋”——马勒《第五交响曲》中的“小柔板”。马勒的交响曲一般由百人以上的大型乐团演奏，这次re:Sound将以不到一半的弦乐人数呈现，既是对乐团的挑战，也将带来不同于传统版本的音响效果。