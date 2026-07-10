中国潮语电影《给阿嬷的情书》走红后，侨批的讨论热度也不断升高。从东南亚到中国乡间，一封“银信”牵动的不只是游子心弦，更依托着一套庞大而精密的寄收机制。情感之外，这张跨国网络如何运转？

旅居老挝的中国学者汪玉姣博士，关注的正是“情感化”和“碎片化”之外的侨批体系。2016年，她在日本早稻田大学攻读博士学位时，广泛搜集中国大陆、香港、泰国和日本各地的材料，系统追溯19世纪至20世纪末的中泰民间侨汇网络。

2025年，她把博士论文改写为通俗读物《金钱与血脉：泰国侨批商业帝国的百年激荡（1850年代—1990年代）》，与公众分享被忽略的跨海侨批系统。如今碰上电影热映，汪玉姣从“冷门小众”的历史纸堆抬头，再度感慨：“情感之外，侨批越过海港和战乱，转换不同货币，送进中国乡间的小道，这其实是件很惊奇的事情。”