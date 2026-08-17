在这个时代，纸质书会有怎样的命运？一本书被切开书脊，纸页送进扫描机，读取信息后再被粉碎回收；另一本书，则被精心保存，随着一名90多岁的读者入棺。

前者发生在美国人工智能公司Anthropic的购书、拆书和扫描流程中，科技企业为了获取海量文本而拆解纸本与绝版古籍，引发不少讨论，也有人感叹，“手不释卷”的时代终将过去。后者则是本地作家黄匡宁的故事，她的一名资深读者生前不时翻阅《台湾笔记》，读者去世后，她的家人将这本书放进棺木陪伴下葬。

科技不断发展，数据为王道。市场研究机构Statista预测，到2027年，新加坡电子书市场读者将超过70万人，统计范围包括付费下载和订阅电子书。国家图书馆管理局最近的全国阅读习惯调查则显示，受访的20岁及以上的居民中，75%阅读纸本书，55%阅读电子书，同一名读者可以同时阅读两种载体，其中纸本仍占多数，但呈下降趋势，电子阅读也已进入许多人的日常。