我喜欢喝茶，却不懂得怎么品茶。好友之中不乏爱茶之人，每每聚在一块，他们大抵总能聊出许多茶经来。因我对茶道知之不多，多半只有在一旁听的份儿。对我而言，有茶可饮，有好友相伴，便是一件极开心的事。至于怎么泡、怎么品，倒显得不那么重要了，重要的是舒心，能让自己、朋友和茶融为一体。

静静地品着清茶，多半能让人神清气爽。在忙碌疲惫的日常中，一杯清茶能让人精神一振，抚平思绪，从而更有效率地去做好手头的事。我想，这就是清茶的力量。

泡茶自然少不了茶壶相伴。饮茶是雅事，而茶壶本身就是一门艺术，为品茗增添了无限情趣。各式各样的茶壶，形态各异，各有美感。我不禁赞叹匠人们的慧心巧思，能烧制出如此形形色色的茶具——高矮胖瘦、不同色彩、材质各异，实在令人赏心悦目。

以前，我只知道茶叶可以用来煮茶叶蛋，却不知平日里喝的茶，也是可以煮着喝的。这一饮茶方式是一位爱茶之友介绍的，她常在闲暇时烹茶，并将茶汤的照片发给我欣赏，这也拓宽了我对茶的认知。如今，在时间宽裕的闲暇之余，我偶尔也会煮上一壶茶，细细品尝。

记得小时候，常听外国人提起“下午茶时间”（Tea Time）。我不晓得在中华文化里可有固定的喝茶时间？于我而言，喝茶是极为随性、舒心的事，兴致来时，甚至能喝上一整天。喝茶自然少不了茶友。若是志同道合、谈得投机，在茶的陪伴下，便能天南地北，无所不谈，直至深夜。

什么时候喝茶？其实无须刻意挑选时间。想喝的时候，就泡茶去，一边忙碌，一边啜饮一两口，停停喝喝的，让自己更有动力往前，把事情更完满地完成。我认为喝茶本是一件轻松的事，别太刻意，让人感到自在的，就是如此。若有太多的繁文缛节，又怎能享受其中的乐趣呢？