由《只此青绿》出品集团打造，曾于美国纽约林肯中心、华盛顿肯尼迪表演艺术中心巡演，并创下场场售罄佳绩的当代舞剧《诗忆东坡》，将在2026年12月登上滨海艺术中心剧院舞台。

《诗忆东坡》以全新视角呈现北宋文学巨匠苏东坡，将现代舞蹈语言与中国古典美学相结合，通过丰富多彩的肢体、音乐及舞台视觉，重新诠释这位千古文豪的人生历程。作品以跨越语言与文化的艺术表达，呈现沉吟、质询、问梦、痴醉、哀伤、流连和豪放等丰富情感。这些情感是每个人在人生旅途中都可能经历的生命体验，希望启发观众在观演过程中产生不同层次的感悟与思考。

这部作品以苏东坡的诗词为灵感，通过六幕写意场景勾勒诗人的人生轨迹，但不采用线性叙事，而重视刻画精神图景。融合现代舞、诗词、书法、古琴、武术等传统元素，结合多媒体与肢体语言构建视听体验。

北京奥运会音乐总监陈其钢操刀音乐

《诗忆东坡》由中国东方演艺集团有限公司和眉山市歌舞剧院有限责任公司联合出品。前者深耕传统中华文化的创新发展，近年来打造出多部现象级表演作品，如《只此青绿》《天下大足》《永乐未央》和《海的一半》等，巡演足迹遍及世界五大洲，百余个国家和地区。眉山市歌舞剧院有限责任公司诞生并扎根于苏东坡故里四川眉山，深耕东坡文化传承，作品多次登上中国中央广播电视总台和中国国家大剧院等舞台，并开展国际文化展演。

这部现代舞诗剧的导演与编舞是曾为北京奥运会开幕式创作人体水墨画的沈伟。他在《诗忆东坡》中一手包办编舞、视觉、舞美与服装设计，全方位呈现舞台美学。音乐部分则由北京奥运会音乐总监、著名作曲家陈其钢亲自操刀，将古琴和戏曲等中国传统民乐底蕴，与恢弘交响乐体系及现代电子音乐相互碰撞。

结合舞者的肢体演绎与细腻的诗句翻译，《诗忆东坡》希望打破文化、语言和时空限制，让广大受众都能沉浸其中，感受舞剧的艺术表达。

《诗忆东坡》自2023年7月在中国上海首演后，相继登陆杭州、北京、成都、西安、澳门等地，2024年赴美国演出，如今即将来到新加坡献演。

▲《诗忆东坡》

12月4日（星期五，晚上8时），12月5日（星期六，下午2时30分）

滨海艺术中心剧院

票价：69元起

购票链接：sistic.com.sg/events/dongpo1226