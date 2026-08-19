《怪物》（Monstress）的故事从盲女美玲搬进政府组屋单位，与单身母亲梅丽莎和她的自闭儿子萨姆成为邻居说起。本剧由视障剧场工作者张丽玲编剧，新加坡特殊才艺协会（ART:DIS）出品，但张丽玲说：“这不是我的故事，也不是某个人的故事。它讲述那些在日常生活中，被忽视和遗忘的人们。”

张丽玲曾在特殊教育学校和社会服务机构服务，也有个患上自闭症的弟弟，因此剧本和角色刻画中，融合了她自己的许多生活经验、互动与观察。她相信，舞台上的一切都源自真实。

不是鼓励人们成为英雄

在《怪物》的故事中，自从三人的生活轨迹产生交集，他们开始适应邻里规范、求学压力，以及交通系统和公共条件的各种挑战。在他们之间的组屋墙壁内外，压力不断堆积挤压，组屋走廊引领他们往前走，又回到原点。《怪物》的命题想要强调：并非所有的怪物都是天生的。有些是后天形成的。在人们所仰赖信任的社会体系中，有些伤害一直受到纵容和轻视。本剧直面人们的视而不见，保持沉默，以及人与人之间的界线。

张丽玲说：“我们每个人都是邻居、朋友，也是公共交通工具上的乘客。我们可以选择成为被动的旁观者，也可以选择意识到自己有能力影响结果。很多时候，不确定导致不作为，不想插手，不想面对，我们害怕让事情变得更糟。但这有时意味着，其他人会继续被忽视。”

她强调，这部剧并不是鼓励人们成为英雄，而希望挑战人们付出细微而实际的行动，包括观察、倾听、理清事件。她希望观众能在观剧后，反思偏见，以及人们从小就对神经多样性人群、残障人士、照护者、幸存者以及那些不符合社会“正常”标准的人们抱有的固有观念。

打破常规构想新工作方式

《怪物》的创作过程，不同于一般制作由导演主导的模式。导演伊万·卡尔森（Yvan Karlsson）受访时说，主演张丽玲、温淑安和沙里夫丁·萨哈里（Syarifuddin Sahari）在创作初期就开始合作，某程度上，导演才是被他们选中的那位。

在作品的雏形出现后，他们邀请卡尔森加入团队，将创作成果整合形成全新的舞台版本。后来，卡尔森请来第四名主演辛杜拉·卡丽达斯（Sindhura Kalidas）加入。卡尔森说：“我们意识到需要多一名演员，来填补一些首个版本没有的边缘角色，而辛杜拉能够胜任许多不同的角色。”

温淑安（左）和沙里夫丁·萨哈里在剧中饰演一对母子。（滨海艺术中心提供）

卡尔森在执导过程中，也努力维持一开始的创意氛围，每个人都能自在分享想法和提出建议。

张丽玲提到，导演对她作为一名盲人演员的无障碍需求深思熟虑，也悉心构思如何在布景中加入触觉标记，便于她在舞台上自主移动。“场景转换的间隙，布景也会受到调整，方便我上下台，而不像一般情况下，由其他演员引导我。这部剧打破常规，重新构想了新的工作方式。”

视障剧场工作者张丽玲是《怪物》的编剧与主演，她认为剧组对她的无障碍需求深思熟虑，创造了新的工作方式。（滨海艺术中心提供）

以各领域对话调查为支撑

她补充，这部剧除了让演员参与构思，也以特殊教育工作者、执法人员、照护者和特需人士的对话与调查研究作为支撑，确保故事从现实的多个层面切入。温淑安则说，剧组采访了各领域人士后，发现其中有许多大同小异的问题，包括护理人员的职业倦怠，公众缺乏理解，校园和护理项目缺乏资源，社会支持网络不足等。

张丽玲说：“为期两年的创作，包含了无数个小时的深入交流，我们在过程中调整观点、分享信念、反思自身存在的歧视思维，也拓展对残障、照护、虐待、权力等问题的理解。”

《怪物》是滨海艺术中心2026年“实验剧场”系列的作品之一。对于2026年的系列主题“不安的身体”，张丽玲认为，剧中的每个角色都站在悬崖边上，尽管没人想待在那里，却被逼到绝境。

温淑安如此形容她饰演的单身母亲梅丽莎：“她是一名尽心尽力照顾孩子的照料者，她精疲力竭，极度缺乏个体与系统的支持。”

她认为，照料者的价值和报酬，与这一社会角色的重要性并不相称。

温淑安指出，《怪物》关注那些被体制忽视的群体，他们或许不受信任，不获优先考量和充分支持，这才使他们的身体处于脆弱境地。她希望这部剧能让人们看见角色的人性以及他们身处的系统，然后跨越个人故事的局限，不仅仅指责某个人，因为实际问题比这复杂得多。

《怪物》是滨海艺术中心2026年“实验剧场”系列作品之一。（滨海艺术中心提供）