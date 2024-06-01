▲《城市动物寓言的秘密房间》

9月4日（晚上7时至10时），11日（晚上7时30分至10时）

新加坡法国语言文化中心二楼艺廊（1 Sarkies Road S258130）

票价：30元

购票链接：bit.ly/4qkd0RO（首场），bit.ly/4zfV3YG（次场）

新加坡法国语言文化中心和化生艺术团携手制作当代舞蹈作品《城市动物寓言的秘密房间》（The Secret Room of Urban Bestiary），将艺廊变为舞蹈空间，让肢体语言、视觉艺术和音景互相交织，探讨人类和自然世界之间的脆弱关系。

法国语言文化中心推出艺术展览《奇幻荒野故事》（A Taleof Wondering Wilds），从法国哲学家让·雅克·卢梭（Jean-Jacques Rousseau）的著作《论人类不平等的起源与基础》汲取灵感，展出盖尔·达夫林什（Gaël Davrinche）和昆汀·加雷尔（Quentin Garel）等多名法国视觉艺术家的作品。

化生艺术团艺术总监梁佩贤负责编舞，其灵感发想自先秦古籍《山海经》与中世纪《百兽图》（Bestiarum），与艺廊内的静态作品展开对话，在绘画和雕塑之间营造一种转瞬即逝的表演层次。

《城市动物寓言的秘密房间》回应自然栖息地迅速消失，野生动物在城市中频频现踪的现实处境。这则动物寓言设想人兽混合体在艺廊建筑中寻求庇护的景象，在本能与适应力，脆弱与韧性，以及文明与野性之间游移。

这支舞蹈作品将在9月4日及11日演出，首场演出后放映汤姆斯·凯勒（Thomas Caillez）的电影《动物王国》。11日的节目还有创作歌手Flanery的现场演出，及精选品酒会。

