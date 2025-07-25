2026年，多名旅居海外的本地剧场演员，在西方音乐剧舞台上发光发热，新加坡仿佛迎来音乐剧之年。另一边厢，深耕于本地的歌手、演员洛斯·纳茜（Ross Nasir）带着独角音乐剧《大码女孩脱单手册》（Big Brown Girl，简称《大码女孩》），2026年6月在香港首届西九卡巴莱节上登场，挑战白幼瘦为美的叙事，主张大码女孩也有追求幸福的权利。

洛斯·纳茜是How Drama剧团的联合艺术总监，剧团代表作有互动式音乐剧场《小孩越胖越难拐》（Fat Kids Are Harder To Kidnap）。《大码女孩脱单手册》同样设定了互动元素，观众可以跟着32岁的大码女孩露比（Ruby），一同踏上交友软件修炼之旅，在投票环节助她一臂之力，见雷避雷，见招拆招。

聚焦不常受关注的群体

纳茜说，香港的艺术节愿意引进关注少数群体视角的故事，让她感到欣慰、荣幸。她认为，新加坡和香港都欢迎多元族群，国际游客来来往往，她并不担心这部作品带来文化隔阂。她说：“《大码女孩脱单手册》本质上就适合卡巴莱歌舞表演形式，因为它允许表演者与观众直接、坦诚、轻松地互动。这也是我喜欢卡巴莱的原因，它让人开怀大笑，一同歌唱，又在转瞬间触动人们内心深处的情感。这种介于娱乐和真诚之间的平衡，总是令我雀跃。”

《大码女孩》由洛斯·纳茜和导演沈丽莲（Melissa Sim）一同创作文本，两人也与Eugene Yip共同为本剧谱曲写词。纳茜说，这部作品比过去那些更加贴近她的内心感受。“创作《大码女孩》时，我们意识到舞台上缺乏这样的故事，希望聚焦那些不常受到关注的群体和视角……它邀请观众与台上的角色一同欢笑，同时也要求他们直面不适、脆弱、身材焦虑和自我价值感等错综复杂的感受。”

许多内容来自日常经验，包括约会男女的差异：“男生滑交友软件时，最怕碰上胖妞，但女生更怕遇到杀人犯，或约会时被下药。”

《大码女孩》在2021年受滨海艺术中心委约制作，在卡巴莱艺术节上二度重演。纳茜说，人们想象的新加坡故事，或许是根植于本地文化，但她也希望让观众们看见，新加坡戏剧大胆创新，幽默风趣却不失真挚的一面。“这部剧丰富了新加坡，以至国际舞台故事的多样性，我为此感到自豪。”

互动式音乐剧场《小孩越胖越难拐》是How Drama的经典作品，曾在国内外多次上演。（Jon Cancio摄／How Drama提供）

紧贴时事走过18年

至于《小孩越胖越难拐》，内容其实和肥胖没有太大关系，题目只是个引子。全剧限定一小时，演员和观众必须齐心协力，挑战在规定时间内完成31场戏，最大的特点是紧贴时事，2025年的本地版谈及邻里购物券和对等关税，2026年版则不放过世界杯的精彩瞬间，以及霍尔木兹海峡的惊险时期。

《小孩越胖越难拐》已经走过18个年头，遍历美国、澳大利亚、法国巴黎、挪威奥斯陆，在悉尼艺穗节和墨尔本艺穗节上入围最佳戏剧。对疯狂的现实世界不吝调侃戏谑，是纳茜的处世态度，也是How Drama和一众表演者陪伴和娱乐观众的一种方式。

洛斯·纳茜在《大码女孩脱单手册》中饰演三十出头，勇闯交友软件世界的女孩露比。（档案照）

谈及海外巡演经历，最让纳茜印象深刻的，是在挪威的水疗中心演出《小孩越胖越难拐》那次。“那实在太刺激了，”纳茜说：“导演说我们大概要穿上比基尼表演，因为实在太热了，当地人以为我们来自新加坡，非常耐热，但那完全是另一层次。”

眼见着“观众们”走进水疗中心，开始宽衣解带，令她感到文化冲击，但也成为独特的演出经验。“作为表演者，我们也感受到空间内的演员与观众对彼此卸下心防，凝聚出一种亲密的集体氛围。”

观众随演出穿梭酒店房间

增加互动感，保留观众的自主性，是纳茜一直想要做到的，她期待本地演出作品可以因此变得更丰富多元。她说：“谈到观赏体验，人们现在普遍在想，怎样才能更贴近一场演出？我自己在看演出时，偶尔也会想要站到舞台上，或摸摸布景也好。”

贯彻这一原则，全新版本的《大码女孩》将在2026年9月再次重演，进一步升华为“沉浸式版本”，从表演舞台移到酒店里，观众会跟随露比穿梭于The Standard酒店的各个房间，以更亲近的方式投入演出。纳茜说，《大码女孩》经过五年沉淀，她对自我和周遭有更深刻的体验，与作品一同成长，观众也发生了变化。自疫情以来，人们更愿意公开谈论孤独、心理健康、约会以及对人际关系的渴望。

《大码女孩》和《小孩越胖越难拐》，How Drama的作品好像都和肥胖有关系。纳茜说：“显然，这世上有大码（plus-size）、肥胖（fat）、丰满（bigger）人士的故事。我并不认为‘肥胖’是个负面的词。有些人对它的印象是负面的，但对我来说不是。”

在多部经典文学作品身陷政治正确危机的年代——要么删去负面词汇，要么被封禁——纳茜更关心的是，舞台上能不能多一些小众群体的声音。她希望以此抛砖引玉，鼓励更多艺术家讲述自己的故事，特别是那些被认为过于小众、另类或不够重要的故事。不要低估这些故事引起共鸣的潜力。