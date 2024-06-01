作曲家的工作通常在闭门中完成，观众听见的是定稿后的作品。由本地鼎艺团发起的“作弹会”，把排练、修改过程纳入决赛，也把一部华乐新作从乐谱走向舞台的过程开放给公众。

第五届新加坡国际华乐室内乐作曲比赛“作弹会2026”时隔五年回归，共收到来自八个国家及地区的95部作品，投稿来源远至阿根廷、委内瑞拉及意大利，体现了世界各地作曲家对华乐创作日益浓厚的兴趣。

参赛作品分为A组和B组。A组要求作曲家按照鼎艺团13名演奏家的全团编制写作；2026年增设的B组则由西洋弦乐四重奏与华乐四重奏（任何四样华乐乐器）组成。这一编制将历史、音色和演奏方法各异的两种四重奏形式并置，八件乐器如何建立关系，成为作曲家必须回应的课题。

决赛将呈现七部作品，包括A组和B组各三首经初赛选出的作品，以及获“新加坡青年作曲家奖”的本地作曲者王秉仁的《和频》。决赛评委会由鼎艺团首席艺术指导叶聪担任主席，评委包括叶小纲（中国）、郝维亚（中国）、陈永华（中国香港）、Narong Prangcharoen（泰国），以及罗伟伦（新加坡）。

重奏思维是评判核心

叶聪认为，评判华乐室内乐作品，首先要看它是否真正具有“重奏思维”。他说，不少写给小乐团的作品，采用的仍是大乐团写法：“基本上是一个大旋律，底下‘嘣嚓嘣嚓’，缺乏对位和多重性思维。”

叶聪直言，写好室内重奏有时比写大乐团作品更难。人数较少并不意味作品更容易处理。七八名演奏者可能对应七八个具有独立意义的声部，作曲者必须处理它们之间的关系。

他也期待作曲者突破沿袭已久的结构观念，未必遵循西方曲式的发展逻辑。“现在很多作品都给西方捆住了，传统曲式要求AB后面非要回到A段，为什么不可以是ABC、ABCD？”

A组公开排练于8月29日举行，B组公开排练于隔8月30日上午举行，两场活动均于上午10时至下午1时，在滨海艺术中心音乐室举行，公众可购票观看。

公开排练是评审的一部分

公开排练不仅是演出前的准备，也是评审的一部分。入围作曲者须与评委、指挥及演奏者交流，回应作品在实际演奏中出现的问题。评委除了考量乐谱和最终呈现，也将观察作曲者如何阐述、理解和调整自己的作品。

鼎艺团驻团指挥黄德励说，这种探索也触及一个尚未解决的问题：华乐室内乐是否拥有自己的固定编制和音乐语言？西洋室内乐已有成熟的四重奏、五重奏传统，华乐虽然曾发展出丝弦五重奏等形式，却仍缺乏获得广泛采用、能够持续累积作品的组合。

黄德励把“作弹会”形容为“催化剂”，通过公开排练把作曲者、指挥和演奏者结合起来。写在纸上的音符是否真正能够演奏，作曲者又能否听取演奏者和指挥的反馈，这些检验的过程，都直观呈现在观众面前。

鼎艺团过去曾把比赛作品纳入保留曲目，也在作曲者得奖后继续委约创作。黄德励举刘豫徽《吕韵·陆——年画》和蔡宗玲《忆·元宵》为例，这些作品后来获得新加坡以外的乐团演奏，在不同指挥、演奏者和观众的参与中逐渐扩大影响。

▲作弹会2026：公开彩排A组决赛

8月29日（星期六）上午10时

滨海艺术中心音乐室

票价：9元

购票： sistic.com.sg/events/cata0826

▲作弹会2026：公开彩排B组决赛

8月30日（星期日）上午10时

滨海艺术中心音乐室

票价：9元

购票： sistic.com.sg/events/catb0826