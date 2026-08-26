他见店里顾客不多，跟姐姐交代了一声，走去咖啡店祭五脏庙。

“小舅！秤，你手里的秤。”外甥女提高嗓子喊他回来。他愣了一下，看看手里的秤，拍了一下脑袋，笑了出来。

“你要带你的宝贝去吃饭吗？”外甥女笑着说。

他在咖啡店选了一个角落，刚坐下，见外甥女急匆匆走过来。

“小舅，你的熟客找你。”

“哪一位啊？我刚叫了虾面，还没送来。”

“那个常买半斤泡参的女人。”外甥女说。

“是她。我去跟摊主说虾面别煮了。”他说。

回到店里，只见一个女人正在跟姐姐讲话。女人一身名牌，散发浓浓的老钱风味道。她左手选泡参，右手抱着一个小女孩。

“你好！今天不是周末，怎么会下坡啊？”他说。

“今天老公没空，叫我去接大女儿。学校在附近，时间还早就过来。”女人说。

“一样买半斤吗？”他问。

“不了。上次的还没吃完。三两就好。”说完，让小女孩大声说：“‘泡参哥哥’帮忙称泡参。”

“‘泡参哥哥’帮忙称泡参。”小女孩口齿不清地重复着说。

“好！现在就来称。”他说。

不一会儿，三两泡参称好、磨粉、装罐。

“我跟你们买东西，就不会去别家买。在你们这里，我就认定‘泡参哥哥’称泡参。”女人说。

“感谢你的信任。”他把袋子交给女人。女人离开前，让小女孩给大家一个飞吻，跟大家说再见。

也不知过了多少个周末。

这天，他站在放泡参的柜台旁，发现柜台边缘磨损得厉害，布满细小的刮痕和凹坑。当他陷入沉思之际，一个女人抱着一个小女孩出现在眼前。

“你好！我妈妈以前经常在这里买泡参。她告诉我买泡参一定要在这里买。”女人说。

“我们这里熟客很多……”他想不起是哪个客人。

“我们移居国外很多年了，我妈妈说如果回来，一定要来这里买泡参。”女人说。

“不好意思，我真的想不起你妈妈是哪一位？”他说。

“泡参哥哥你好！我就是那个跟着我妈妈来买泡参的小女孩。这是我的女儿，我妈妈的外孙女。”女人说。

“哦！我记起来了，时间过得真快！你还认得我啊？”他说。

“你头发白了，样子还在。”女人说。

“你要买多少泡参？”他问。

“一样半斤。”女人说。

“我称给你。”他把整瓶泡参拿到电子秤旁，称了半斤。

“要磨粉装罐吗？”他问。

“要。跟以前一样。泡参哥哥，你不用传统的秤了？”女人说。

“不用很久了。”他说。

“不要紧。都可以。如果我妈妈跟着来，她会要你用传统的秤。”女人说完，笑了起来。

像当年一样，半斤泡参称好、磨粉、装罐。不同的是，他的动作没有以前那样麻利。

“我已经不是‘泡参哥哥’了，下次叫我‘泡参老安哥’。”他把袋子交给女人说。

“叫‘泡参哥哥’比较习惯，我妈妈也是这样叫的。”女人笑着说。

女人离开后，他下意识地走到玻璃橱，踮起脚尖，取下多年未用的秤。他端详着，对着秤盘轻轻吹了一下，只见漫天粉末，那是岁月的积累，也是感情的积淀。