问世半个多世纪的摇滚歌剧《耶稣基督万世巨星》（Jesus Christ Superstar）首次在新加坡上演。由伦敦摄政公园露天剧场制作的国际巡演版，即日起至9月6日在滨海湾金沙剧院演出，本地歌手兼演员Tabitha Nauser与Frances Lee轮流饰演抹大拉的马利亚。

作品由创作了《歌剧魅影》的韦伯（Andrew Lloyd Webber）作曲，赖斯（Tim Rice）作词，时间截取耶稣受难前最后一周，但没有循传统宗教剧的方式歌颂神迹，而是主要从犹大的视角展开：当群众把耶稣推上近似“超级巨星”的位置，犹大担心信仰沦为个人崇拜，也害怕这场运动招致罗马政权镇压。耶稣、犹大和马利亚因而不只是圣经中的宗教人物，而是面对名望、欲望、怀疑和死亡的凡人。

该剧最初并非为舞台而写。韦伯与赖斯找不到愿意投资的剧院，遂于1970年先发行概念专辑，成功后才在1971年登上百老汇，翌年转往伦敦西区，并连续演出八年。作品采用摇滚乐表现宗教题材，又同情犹大的挣扎、没有演到耶稣复活，问世时曾引起宗教团体抗议；但也正因为它没有提供标准答案，信仰与背叛、历史人物与现代偶像之间的关系，至今仍有讨论空间。

新加坡上演的是导演Timothy Sheader于2016年为伦敦摄政公园露天剧场重构的版本，隔年获奥利维耶奖最佳音乐剧复排奖。舞台不复原古代耶路撒冷，而采用工业感装置、当代街头服装、手持麦克风和演唱会式灯光。耶稣甚至戴着棒球帽、背着吉他出现，使群众追随救世主的场面，也像歌迷追逐摇滚明星。

Tabitha Nauser与Frances Lee继2016年本地版音乐剧《吉屋出租》（Rent）后再次合作，以不同场次轮演马利亚。全剧以英语演出，长约120分钟，包括20分钟中场休息。