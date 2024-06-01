董农政：食神十二式
江湖幻生死
但看虚与实
夹划切叉铲
一招兼半式
@筷式
了断恩怨
只要两腿一夹
外加一点宽恕的力道
下盘就有滋有味
@碗式
绾起昨日青丝
能缳住今日湖海的
除了阿爸的黄梨饭香
就是阿妈的玉米粥甜
@盘式
躺平
也是一种亘古牵挂
刀划过
叉戳过
汤汤汁汁的想法
不就是山山水水的
漂荡与停泊吗
@刀式
如果还有倚天
如果还有龙在辰方
划破Sunny side up时
流出来的
是黄河
还是发黄的新加坡河
@叉式
与刀是一招二式
却敢单挑一切汹涌
却敢独战所有平静
狡猾红斑
憨厚法棍
不但叉叉分解
还分出一个独步天下
解开笑穴与死穴
而不独霸
@匙式
无人知晓
此乃开启灌汤蝦饺之钥匙
舀黄浦江水
勺黄埔河涛
风过
雨过
像小舟一样思考
哪一条才更有滋味
@碟式
小菜一碟
小碟能装大菜吗
酱碟小吃碟水果碟
不都在
臆念蘸了XO酱乌江何以自刎
胡猜加了麻辣烫加冷河何以加冷
@锅式
窝住黎民大杂烩昨日
窝住将相佛跳墙今朝
窝住帝后满汉全席不知何时
全窝到这底里
刀术剑法无用
拳招腿式无用
让湖海翻腾
香透各派秘笈
而不号令天下
@铲式
铲呀铲
铲不走昨夜稀稀落落星光
除
非
炒一镬星洲炒饭
不可
镬气翻身
翻起恩怨
名字
废了一块长柄的
铁
@镬式
没了铲
可以是一块更大的
铁
两百度热焰上
煅炼马來风光
铁里有香
有梧槽河不被围脖的念想
催谷一种远去的霜
结与不结
不妨以铁祭奠
@瓢式
依旧记挂葫芦剖半岁月
谁记得
只要半招
就叫社稷更美好
或更不美好
另外半招
瓢泼那忘了离去的三千弱水
淼淼渺渺
@壶式
一壶一福
江山无需大壶大福
紫砂小小
半尾乌龙水里怦然
即可烟雾笑傲
看着克拉码头肉骨
有玉竹当归的
有蒜头胡椒的
最后观音铁定
洒一二甘露
在舯舡之间
蒸发苦苦汗渍
找一口糊
糊住南洋与北乡