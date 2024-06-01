江湖幻生死

但看虚与实

夹划切叉铲

一招兼半式

@筷式

了断恩怨

只要两腿一夹

外加一点宽恕的力道

下盘就有滋有味

@碗式

绾起昨日青丝

能缳住今日湖海的

除了阿爸的黄梨饭香

就是阿妈的玉米粥甜

@盘式

躺平

也是一种亘古牵挂

刀划过

叉戳过

汤汤汁汁的想法

不就是山山水水的

漂荡与停泊吗

@刀式

如果还有倚天

如果还有龙在辰方

划破Sunny side up时

流出来的

是黄河

还是发黄的新加坡河

@叉式

与刀是一招二式

却敢单挑一切汹涌

却敢独战所有平静

狡猾红斑

憨厚法棍

不但叉叉分解

还分出一个独步天下

解开笑穴与死穴

而不独霸

@匙式

无人知晓

此乃开启灌汤蝦饺之钥匙

舀黄浦江水

勺黄埔河涛

风过

雨过

像小舟一样思考

哪一条才更有滋味

@碟式

小菜一碟

小碟能装大菜吗

酱碟小吃碟水果碟

不都在

臆念蘸了XO酱乌江何以自刎

胡猜加了麻辣烫加冷河何以加冷

@锅式

窝住黎民大杂烩昨日

窝住将相佛跳墙今朝

窝住帝后满汉全席不知何时

全窝到这底里

刀术剑法无用

拳招腿式无用

让湖海翻腾

香透各派秘笈

而不号令天下

@铲式

铲呀铲

铲不走昨夜稀稀落落星光

除

非

炒一镬星洲炒饭

不可

镬气翻身

翻起恩怨

名字

废了一块长柄的

铁

@镬式

没了铲

可以是一块更大的

铁

两百度热焰上

煅炼马來风光

铁里有香

有梧槽河不被围脖的念想

催谷一种远去的霜

结与不结

不妨以铁祭奠

@瓢式

依旧记挂葫芦剖半岁月

谁记得

只要半招

就叫社稷更美好

或更不美好

另外半招

瓢泼那忘了离去的三千弱水

淼淼渺渺

@壶式

一壶一福

江山无需大壶大福

紫砂小小

半尾乌龙水里怦然

即可烟雾笑傲

看着克拉码头肉骨

有玉竹当归的

有蒜头胡椒的

最后观音铁定

洒一二甘露

在舯舡之间

蒸发苦苦汗渍

找一口糊

糊住南洋与北乡