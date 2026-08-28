1960年代，林家骐在马里士他路开设“林家骐眼镜室”，成为新加坡首批眼镜店之一。从那时起，做眼镜也成了他的儿子林声成和女儿林午萍一生的事业。

林家骐眼镜室原貌，图中小孩为林声成。（受访者提供）

林家骐1988年先去后，林氏姐弟接下家业，迎向电脑技术配镜的新时代。数十年来，这家老字号几度搬迁及改名，却始终扎根坚守马里士他一带。如今它易名为“林声成眼镜中心”，象征家族的新生代力量。

林声成（右）和林午萍不过退休生活，把家族事业进行到底。（周国威摄）

当年在眼镜店里帮忙的小孩，现已迈入古稀之年。2026年因租约到期，林声成（71岁）携这个眼镜世家迁离旧址，7月在马里士他广场落脚。他告诉《联合早报》：“我热爱这一行，如今活一天，便是赚一天。只要还有力气，我会继续做下去。我们搬了又搬，就是为了守住这份意义。

学验光前先分螺丝

在林家眼镜店里，当学徒不是先学验光，而是先分螺丝。林声成的女儿林惠红（43岁），在老店度过童年，“镜腿、鼻托和眼镜不同部位所用的螺丝，长短形状都不一样，需要人工一个个挑选。”

林声成眼镜中心内有众多老物件，图为测瞳距和度数的工具。（周国威摄）

林声成眼镜中心搬了三次家，仍悉心保存旧物设备。（周国威摄）

在眼镜行工作，眼要尖，心要细，基础功打好后，便是验光、塑形等专业制作的考验。林午萍（78岁）擅长验光，早年电脑技术不发达，她以人工插片测距配度，更兼制作义眼。她说：“我最想恢复的，是上门验光的服务。年轻时腿脚方便，我会到年长者家里，利用便携式设备，帮他们测视力、配镜片，现在不行了。”

验光技术日新月异，镜框制作也不再走传统路线。林声成是“眼镜造型师”，谈起做过的镜框时滔滔不绝，“我们各自有专长，但订单来了，谁都是一脚踢。我可以把一个圆形镜框拗成不同弧度，或根据客户需求磨镜片、调形状。”

以前的眼镜框，利用或圆或方的木头打造形状。（周国威摄）

电砂加热后，镜架变软，更容易塑形。（周国威摄）

从6岁起，林声成便与镜框打交道，在他手里，方的可以拗圆，圆的可以变方，但不是每一副都经得起折腾，拗到一半断了，便得重来。 他回忆说，早年他用木锤敲打金属镜框，直至捶出理想的方圆弧度；后来改用铁砂盒加热；如今则自制风筒塑形器，待材质变软之时，趁势手工改型。

林午萍听后，比出圆形手势：“当年最流行圆形眼镜，叫日本‘ok镜’，现在年轻人又开始流行这种款式。”

林声成会做多种眼镜造型，同一款镜框能做出一圆一方两种形状。（周国威摄）

新店留着老店印记

复古潮流再起，林声成一家也一直生活在旧时光里。卢明珠是林声成妻子的妹妹，负责镜片染色工作，她说：“姐姐说，染色的炉子和颜料是我的嫁妆，有一门手艺在身总是好的。”

卢明珠（右）和林惠红一起为新店开张。（周国威摄）

卢明珠忆述：“机器染出来的颜色很生硬，为了达到最佳效果，我须要将颜料煮开，慢慢摇匀，让色彩晕染上去。就这样坐在椅子上摇一个小时，有时便睡着了。”

手工染制的镜片更加自然透亮，也能达到渐变效果。（周国威摄）

眼镜让世界高清，也把历史显影。早期，林家眼镜店为不识字的顾客特制视力表，以常见物件取代“E”字。林午萍说：“我们设计自己的logo，像个戴眼镜的人；视力表也自己操刀，现在都已改用放映灯牌，以前的都是古董了。”

林声成把老店铁门上的标志切割下来，挂在新店墙壁上。（周国威摄）

林家骐眼镜室留下来的灯箱，颇具复古风情。（周国威摄）

林声成眼镜中心为不识字人群，打造的特殊视力表。（周国威摄）

林声成的长女林惠英，看到父亲与姑姑依旧活力满满，倍感欣慰，她说：“阿公以前都说眼镜店是他一生的心血，我们也饮水思源，想要回到老店。”这家老字号从战火中走来，创始人林家骐因制镜技术高超逃过一劫，如今焕发出新生机。

年轻顾客自发为眼镜店发布社媒内容，家族第四代、林声成的孙辈也在网络上为老店宣传。二女儿林惠红目前有全职工作，闲暇时会到店里帮忙，她也打算把这门手艺接下去。“我19岁时偷偷去考验光师证书，回家时把证书摆在家人面前，他们都吓一跳。”

林声成感慨道，父亲那一代人，一周七天守店，到他这一代，工作六天；而今，家中年轻人各自有工作，只在周末来帮忙。他不再轻易收外人做学徒，“学这门功夫很难熬，外人学了几天，掌握一点皮毛就受不了离开了。”

林声成手上有多副成为孤品的古董眼镜，几乎摆满库房、店铺和家中空间。守着这家老店，更像守着他的回忆，他说：“有些眼镜再也做不出来了，我不愿意卖掉。我有很多老顾客，为他们，也为自己，做下去。”

林声成的眼镜收藏中，包括没有鼻托、可折叠和水晶材质的眼镜。（周国威摄）

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