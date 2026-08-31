从一件物，谈一个地方；从一个地方，谈一段人生。

香港跨媒体创作人欧阳应霁，将与本地作家、文化工作者叶孝忠对谈，从“物”开始，谈旅行，谈生活，谈旅行中买或不买的东西，也谈那些一直舍不得丢掉的东西。

欧阳应霁创作多元丰富，涉及漫画、旅游、家居、美食、文学及当代艺术策展等多个领域，著有漫画系列《我的天》《爱到死》《小明》和《三七廿一》，图文旅游书《寻常放荡》，美食文化著作《香港味道》《半饱》《味道上海》，散文《一日一日》《家居品味书》《两个人住》等多部著作。他也创办“味道图书馆”及“半饱厨房”，策划艺术主题餐宴活动；曾在上海久事美术馆举办“浪奔·浪流”双个展，展出《图腾都会》《天天厨房》《家是心之所安》等装置与影像作品。

本场活动由怡和轩、脚遛书店和草根书室联办，报名费用为30元，包含欧阳应霁签名版新书《不断不舍不离》。