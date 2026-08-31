用在地华语，为孩子说一堂爱与告别的生命课。《风油阿伯》绘本由郑婉妮博士创作、翁敏佳绘图，以新加坡组屋邻里生活为背景，讲述一名小男孩与邻居阿伯之间的跨世代友谊。当阿伯离世后，孩子面对死亡的抽象概念，从困惑、不安到逐渐理解与接纳。本书以温柔细腻的叙事方式，引导儿童认识生命的流动与离别的意义，同时通过气味串联记忆与情感，让思念以另一种方式延续。

绘本融合本地语言、生活场景与文化元素，不仅展现新加坡多元文化社会的真实面貌，也回应儿童在成长过程中对生命、关系与情感的提问，是一本兼具人文关怀与教育意义的生命教育绘本。

《风油阿伯》的新书发布会上，作者郑婉妮将从儿童发展与生命教育的角度，分享《风油阿伯》的创作缘起，以及绘本如何陪伴孩子认识生命与告别。南洋理工大学国立教育学院陈志锐副教授担任主持人兼对谈嘉宾，与作者从新加坡华语、儿童文学和在地书写出发，谈绘本中的“巴刹”、“安哥安娣”和“咖啡乌”等生活语言，如何承载新加坡独有的文化经验与邻里记忆。

报名费为5元，可在当日买书折抵。

▲《风油阿伯》新书发布会

9月13日（星期日）

下午3时至4时30分

地点：草根书室（25 Bukit Pasoh Rd S089839）

报名链接：bit.ly/4gXyq44