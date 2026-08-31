2026金点设计奖得奖名单揭晓，由旅游作家、摄影师林道锦独立出版的旅游摄影文集《谁在缝隙里种光》入围复审，获颁“金点设计奖标章”，同时取得决审资格，角逐象征最高荣誉的年度最佳设计奖及年度特别奖。

金点设计奖创立于1981年，是台湾具代表性的国际设计奖项，面向全球征集设计作品，涵盖产品、传达、空间及整合设计四个领域。本届奖项吸引全球23个国家及地区的作品参赛，评选分为初审、复审及决审三个阶段，其中有991件作品经过初审晋级复审，474件作品通过复审取得金点设计奖标章及决审资格，得主享有金点标章使用权，可用于商品包装、展售平台、各式广告或社群媒体。《谁在缝隙里种光》入选的类别为传达设计奖。

《谁在缝隙里种光》以海报书的形式，将林道锦的380张摄影作品、24篇旅途故事制成B2尺寸海报，逐张折叠收入书盒，读者可如翻阅书本般逐章阅读，也可将纸张完全展开，欣赏大幅完整图像。这部作品由李伟伦设计，黄子扬编辑，其中一章邀请马来西亚插画家农夫参与创作，让摄影与插画、旅行与想象在书中交会。

《谁在缝隙里种光》早前荣获《联合早报》2025／26年度书选最佳书籍设计奖。奖项评审陈耀福指出，这本书有心思、有诚意，不做表面功夫。“作者林道锦确实走访了全球17个国家，记录人与故事。而在设计上，他也找对了人，设计师李伟伦把想法完整而克制地执行出来。”

金点设计奖的年度最佳设计奖及年度特别奖，将于11月底在台北表演艺术中心举行的颁奖典礼上揭晓。