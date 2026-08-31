新加坡作家黄凯德走过信风带，带着小说集《豹变》进入中国读者的视野。半个月以来，他先后在上海和厦门鼓浪屿亮相。在2026年上海书展他谈虚实书写，在鸟岸书店他话市井消亡。

受邀嘉宾和驻地作家都当过之后，黄凯德由岛至岛，回到家乡。谈及海外读者如何理解自己，他告诉《联合早报》：“难免都是身份的先入为主，‘新加坡’这块招牌自然产生了许多既定印象。但是有些读者读了小说后，似乎对新加坡有点‘另眼相看’，而我则强调，我仅仅是生于斯长于斯的一个作者，写了一本小说，关于新加坡和新加坡人曾经的过去，以及很多天下皆然的人情世故。”

纸本会变 灵魂不变

《豹变》有城市书房的2019年新加坡初版、宝瓶文化的2024年台湾繁体版，以及上海文艺出版社2026年推出的简体版。这本书的内容在20年前就已经成型，黄凯德挖掘上世纪六七十年代的本土轶事，把多年记者生涯中的耳闻和翻阅旧纸堆的眼见，演化成10篇小说，用或童稚或冷眼的目光呛笑辣。

《豹变》的上海文艺版（左起）、宝瓶文化版和城市书房版，设计各有特色。（城市书房提供）

黄凯德说，从纸本物质的角度看，新版本“即是完全的脱胎换骨”，封面、排版和纸张一次次换了面貌。若书中真藏着“灵魂”，它依旧是原初的模样。如今重读，他看到的多是“不足和缺陷”，也想起当初创作时的动念与愉悦。

他相信故事的形状本来就是流动的，小说也因此较其他文类容易传播。“对于熟悉或者不熟悉新加坡的读者来说，除了新奇、怪诞和有趣的阅读体会之外，还有关于新加坡这个社会民族国家之历史来处的探求。《豹变》无论在题材和背景的选取，以及意象和寓意的点拨，都算是有点另类和边缘，当大家都偏食于宏大和主流叙事的年代，《豹变》的非宏大和非主流的特质，或许就有了某种亮点吧。”

2026上海书展现场，众多中国读者正等待黄凯德签书。（上海文艺出版社提供）

书展现场，有较多男性读者走近《豹变》，连出版社编辑也感到意外。中国互联网上，也有相关视频与图文帖子，讨论这部“不太正统”的作品。黄凯德说：“作品交给了读者，其实便与作者无涉了。”不过，他仍担心小说采取男性视角，会遮蔽它从“反男凝”角度展开的讽刺，他希望不论男性或女性读者，都能看见这条脉络。

黄凯德这次在上海有三场主讲活动，大多读者喜欢追问书里的身体隐喻与他的记者经验，有人觉得故事“过瘾”，有人不可思议，在他们想象中干净严肃的新加坡，何以会有这样写实又歪斜的小说？黄凯德开玩笑答道：“大概是他们没读，或者没读懂吧。”

风有信 岛有航线

黄凯德上一次去中国，还是用外汇券的时代。他说：“三座城市都活在资讯如海浪般四方八面侵袭的时代，仿佛朝某种文明进步的既定方向前进。但上海与厦门仍保存着明显的历史人文痕迹。”

黄凯德对比三地的文学气质：“在上海各街头，早晚都能听到一波又一波的蝉鸣。在鼓浪屿每处，头顶上就是一棵垂垂老矣的榕树。上海有一种隐然的喧哗，厦门或鼓浪屿有一种斑驳的精致。”

黄凯德在上海街道上，体验不同的城市质地。（上海文艺出版社提供）

至于新加坡，他直言：“我素来主张新加坡没有（中文）文学，那又何来文学气质？”他也提出：“新加坡似乎只能任由种种先天的局限，坚决地摆出一种切舍和告别过去的姿态。”

在上海交流后，黄凯德南下鼓浪屿，参与鸟岸书店与鹭潮·鼓浪屿美院联合发起的“信风带计划·华文作家交流驻地”。这个项目此前也曾邀请马华作家贺淑芳和龚万辉，黄凯德则是首位受邀的新加坡作家。

最初听见这个名字，黄凯德差一点唱出“凉风有信，秋月无边”，想起小时候听粤曲《客途秋恨》的模糊情境，也想起年轻时看《胭脂扣》时梅艳芳带来的惊艳。后来计划负责人汤佑之解释，信风（trade winds）是赤道一带航海贸易和迁徙的稳定风向。

黄凯德拍摄梅兰芳在上海的旧居。（上海文艺出版社提供）

对在岛上生活写作的黄凯德来说，不识庐山真面目可能发生，他汗颜于天文地理常识的匮乏，“不过想想好像我的文化误读，其实也暗自吻合了真实的气候名词，风有信，岛与岛之间才有一条缓缓而行的航线。岛的那种孤立形态和那股气流汇聚，本来就提供了创造原力的地利天时，新加坡欠缺的，可能只是人和的部分。”

不为本土风格正名

借着《豹变》走出去的东风，我们能更好地定义本土风格吗？黄凯德说：“‘正名’不是一个作家能做到的，往往也不是一个作家想做的，我当然不例外。”

黄凯德在刚刚落幕的上海书展上，与众人对谈新版《豹变》。（上海文艺出版社提供）

旅途中，黄凯德也在IG上写“小小岛诗”，但不打算做成创作计划。“纯粹好玩，鼓浪屿处处都是新鲜的景致，写诗是为了在记忆里作一点美丽的注释。”

今年下半年，黄凯德不再是深夜出没的诗人，他见读者、赶活动，在不同城市之间移动，自嘲已经透支下半辈子的交流能量。接下来，他要恢复无所事事，睡到日上三竿的节奏作息。