▲《惜怀。古宅》

9月19日（星期六），9月20日（星期天）

下午4时至傍晚5时45分，晚上7时30分至9时15分

资政第（101 Penang Road S238466）

票价：55元

购票链接：sistic.com.sg/events/mansion0926

新加坡聚舞坊将在国家古迹资政第呈献舞蹈专场演出《惜怀。古宅》。资政第是潮籍殷商陈旭年的宅第，他过番南来逐步发展成为杰出富商的历程，映照出移民、创业与文化扎根的历史脉络，为演出提供了深刻的演绎层次。《惜怀。古宅》涵盖室内外空间，观众将随专业舞者与演员，在历史建筑中展开独特的沉浸式艺术旅程。

这支舞蹈作品以跨领域创作为核心，融合当代华族舞蹈、音乐、茶文化与空间叙事，通过层层交织的舞蹈与艺术表达，唤起跨越时空的多重印象，让过去与现在，在同一建筑空间中并置、交融。

一位匠人，用一生守护一门逐渐被岁月遗忘的传统手艺。然而，一片片碎瓷，只要回到它真正所属的位置，便能在屋脊之上重新焕发光彩，化为一件精美的艺术作品，获得全新生命。若人生也能找到属于自己的位置，我们是否也能再次绽放，重新出发？ 演出以传统潮州建筑工艺“嵌瓷”为核心，通过舞蹈剧场的形式，展现一件艺术作品从孕育、塑形到重生的过程，同时映照每个人在人生中对价值、归属与自我位置的追寻。

传统潮州建筑在建造祠堂或古宅时，屋主往往会邀请两组匠人，从屋脊两端同时展开创作。在施工过程中，两组匠人彼此切磋、交流技艺，也互相较量。因此，许多潮州古建筑的屋脊两端往往呈现出截然不同的设计风格。这种独特传统不仅展现出匠人精湛的技艺，也赋予每座建筑独有的艺术价值与生命力。聚舞坊今以舞蹈应和潮商宅第，同样上演一场艺术对话。