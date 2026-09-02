1.

古希腊英雄消失了
IMAX上
众神如昔日的黑白照片
褪色了模糊了
宙斯法则一再响起
像孔夫子慨叹春秋失序
列强争霸
道德解体

2.

十年征战
木马屠城的怒火如铁木真十万铁骑
殄灭西夏
原来
诺兰导筒下
能叫千帆出征的
不是海伦那张脸
像奥本海默穿越三千年
英雄奥德修斯
只是一朵忏悔的莲

3.

黑压压鬼魂一拥而上，在冥界
万千枉死的人
是来讨公道还是索命来
假如历史如影片有假如
每一场大屠杀
坑赵卒
扬州十日，南京六周
卢旺达百天
纳粹阴谋多年
英雄与非英雄
都须直面血债偿还
人间或许有太平曙光

你知道
白起不会忏悔
成吉思汗不会
多尔衮不会
日本蝗军不会
希特勒不会
五百屠夫又如何为百万亡灵
赎罪
还有那假借民主与正义
践踏正义与民主
满爪血腥的今日鹰隼
也不会

注：① “宙斯法则”（Zeus’s Law）在克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）执导的史诗电影《奥德赛》里频繁出现，是导演对古希腊核心社会伦理——“宾客之道”（Xenia）的现代政治与道德包装。它代表了一个社会是否步入文明的最高界线：“以自己希望被对待的方式去对待他人”，尤其是善待陌生人、旅人与乞丐。

②成吉思汗对西夏的长期抵抗和背叛积怨极深，留下：“殄灭无遗，以灭之、以死之”遗言，对西夏屠城灭族，夺命百万，并抹去一切文史记录。

③在1994年的卢旺达大屠杀中，极端派胡图族政府、军人和民兵对图西族人展开有计划的系统性屠杀，导致百万人丧命（一说八十万），约50万妇女，包括女童被强奸虐杀。极端政府遭推翻后，五百余主要罪犯判处死刑，并在最后22人处死后，卢旺达废除死刑，以引渡其他罪犯回国受审，并着手家园重建。