1.

古希腊英雄消失了

IMAX上

众神如昔日的黑白照片

褪色了模糊了

宙斯法则① 一再响起

像孔夫子慨叹春秋失序

列强争霸

道德解体

2.

十年征战

木马屠城的怒火如铁木真十万铁骑

殄灭西夏②

原来

诺兰导筒下

能叫千帆出征的

不是海伦那张脸

像奥本海默穿越三千年

英雄奥德修斯

只是一朵忏悔的莲

3.

黑压压鬼魂一拥而上，在冥界

万千枉死的人

是来讨公道还是索命来

假如历史如影片有假如

每一场大屠杀

坑赵卒

扬州十日，南京六周

卢旺达百天③

纳粹阴谋多年

英雄与非英雄

都须直面血债偿还

人间或许有太平曙光

你知道

白起不会忏悔

成吉思汗不会

多尔衮不会

日本蝗军不会

希特勒不会

五百屠夫又如何为百万亡灵

赎罪

还有那假借民主与正义

践踏正义与民主

满爪血腥的今日鹰隼

也不会

注：① “宙斯法则”（Zeus’s Law）在克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）执导的史诗电影《奥德赛》里频繁出现，是导演对古希腊核心社会伦理——“宾客之道”（Xenia）的现代政治与道德包装。它代表了一个社会是否步入文明的最高界线：“以自己希望被对待的方式去对待他人”，尤其是善待陌生人、旅人与乞丐。

②成吉思汗对西夏的长期抵抗和背叛积怨极深，留下：“殄灭无遗，以灭之、以死之”遗言，对西夏屠城灭族，夺命百万，并抹去一切文史记录。

③在1994年的卢旺达大屠杀中，极端派胡图族政府、军人和民兵对图西族人展开有计划的系统性屠杀，导致百万人丧命（一说八十万），约50万妇女，包括女童被强奸虐杀。极端政府遭推翻后，五百余主要罪犯判处死刑，并在最后22人处死后，卢旺达废除死刑，以引渡其他罪犯回国受审，并着手家园重建。