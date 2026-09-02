▲菜鸟相声社三周年相声专场

9月12日（星期六），晚上7时

南洋普宁会馆六层宴会厅（26 Lor 27A Geylang S388115）

28元起（可用文化通行证购票）

购票：sistic.com.sg/events/lite_cainiao2603

菜鸟相声社将举办三周年相声专场，以原创作品为主轴，演出阵容涵盖不同年龄层的演员，表演形式横跨相声与多项传统艺术，呈献一场融合传统文化与喜剧元素的多元演出。

《盗墓笔记》以盗墓贼视角展开荒诞又带讽刺意味的盗墓故事。《体面的工作》则聚焦毕业生求职压力，为了一份“体面”的工作，在求职过程中洋相百出。相声剧《面试奇遇》，将普通面试变成状况不断的喜剧现场。纯原创作品《宏图伟业》结合时事，围绕社团未来发展的想象展开。压轴节目群口相声《最强组合》同样为原创作品，节目围绕谁是“菜鸟最强组合”的名号展开，演员们各显神通，究竟谁“最强”，由观众说了算。

除相声节目外，本次专场还加入变脸和少年快板等传统艺术表演。演出现场也将设置三周年主题合影区，并推出原创文化衫，为观众提供与演员互动和留念的机会。