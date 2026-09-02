中国广州歌舞剧院应南华潮剧社及智慧文创之邀，前来新加坡献演大型原创舞剧《醒狮》及《英歌》。

《醒狮》和《英歌》在2023年面世后，在中国多地巡回演出多达500场，获颁荷花奖、文华奖等多个奖项。如今中国广州歌舞剧院派出90人团队出海，首站选定新加坡，随后将到马来西亚和泰国演出。

武术舞蹈化民俗现代化

《醒狮》舞剧采用武术舞蹈化的艺术形式，将南拳的扎实马步，和醒狮腾挪扑跃的动态，转化为舞蹈形态。（主办单位提供）

《醒狮》以震撼舞姿融合南狮文化及岭南武术，讲述一群年轻舞狮人在夺奖竞标的冲突中并肩成长，他们守护传统，追逐梦想及爱情。随着故事发展，这群人最终面临外敌，大家化干戈为玉帛，团结一致，共同抗敌。《醒狮》创造出“武术舞蹈化”的艺术形式，舞台上的腾跃、翻转、出拳、还手，都与激昂的锣鼓节奏配合，将传统武术舞狮的刚猛力量，以舞蹈形式，或柔美或粗犷，重现诠释表达。

《醒狮》总编导钱鑫和王思思受访时提到，这部舞剧致力实现“舞”与“武”的深度融合。“具体手法上，我们提取了南拳的扎实马步，以及醒狮腾挪扑跃的动态，通过舞蹈化的节奏处理，将其转化为独特的狮形舞韵肢体语汇。”

这部舞剧也融合了木鱼说唱等非遗元素，但总编导提到这些设计并非简单堆砌，而是作为叙事节奏和氛围渲染的工具，融入舞剧的配乐与场景之中，通过“饮茶叩指舞”“板凳舞”等创新舞段，让传统民俗在现代剧场中焕发新生。

制作团队也提到，为了确保海外巡演的高品质，本次新加坡站主力阵容以原始班底为主。其中，在《醒狮》中饰演“龙少”的演员依力凡，为本剧创排之初的初代演员，饰演“阿醒”的演员庞冠宇，已随剧成长六年之久，演出场次均超过百场。

侨批为引梁山好汉为魂

《英歌》舞剧则描述1930年代末，一名父亲远赴南洋谋生，从此杳无音讯，留下家人心中多年未解的牵挂。儿子在母亲含辛茹苦抚养下长大成人后，无意中发现父亲留下一对尘封的英歌槌，剧情因此引导少年踏上一段历史记忆与命运交织的奇幻旅程。如此，《英歌》并不停留在复刻传统英歌舞，而是借用近来讨论火热的侨批，作为叙事线索，通过当代青年跨越时空寻找父亲的故事，将英歌的精神与潮汕人过番下南洋的历史相连。

《英歌》保留英歌舞的刚劲精髓，同时融入铁枝木偶、潮绣、潮阳木雕等潮汕民俗文化元素。（主办单位提供）

《英歌》保留了英歌舞108条好汉刚劲有力、气势如虹的精髓，巧妙融合潮汕地区舞蹈，同时将侨批、铁枝木偶、潮绣、潮阳木雕、潮州油纸灯笼、嵌瓷、手打牛肉丸等非遗技艺，以及潮人“出花园”这一传统15岁成人礼等民俗文化融入演出。

呈现手法上的创新，在核心道具“英歌槌”上体现。它一物多用，可化作木雕匠人的刻刀、捶打牛肉丸的铁锤，甚至象征耕种的秧苗。这种处理让英歌的舞蹈语汇融入潮汕人的日常生活，而非孤立的广场表演。

潮语说唱是一大突破

剧中还加入潮语说唱，种种创新手法希望为本地观众带来惊喜与震撼。

同为《英歌》的总编导，钱鑫和王思思提到，加入潮语说唱是《英歌》在听觉层面的一大突破，主要难度在于语韵与肢体的咬合。“传统英歌舞节奏刚猛，而现代说唱节奏灵活多变，如何让潮语声调的韵律与英歌槌击打的身体节奏严丝合缝，又不失传统非遗的厚重感，是创排时的最大挑战。”

为此，主创团队不仅深入潮汕乡镇采风，更邀请国家级非遗传承人对演员进行系统集训，才使得这种融合呈现出震撼的舞台效果。

为了驾驭这两部充满非遗技艺的舞剧，演员们经历了严苛的跨界训练。剧组曾邀请全国武术冠军为演员进行南拳和舞狮的系统集训，强化马步稳定性和狮头操控技巧，以实现“武术舞蹈化”的肢体表达。在《英歌》创排中，演员们向国家级非遗传承人系统学习了快板、中板、慢板三种不同流派风格的英歌打法，将传统英歌舞的原始爆发力转化为舞台舞蹈语言。

广州歌舞剧院过去10年以《醒狮》《龙·舟》《英歌》“岭南三部曲”扎根岭南沃土，以深耕在地文化为创作根基。下一步，剧院正倾力筹备一部家喻户晓的中国全国文化大IP，同时探索拓展音乐剧板块，计划在2026年底推出原创音乐剧《不完美恋人》，以年轻化、都市化的表达触达更广泛的观众群体。

《醒狮》《英歌》两部舞剧将在新传媒剧院（1 Stars Avenue S138507）演出，每天演出前一小时开始提供免费接驳巴士，从纬壹地铁站（One-North MRT）载送至剧院。

▲《醒狮》

9月12日（星期六）晚上7时30分，9月13日（星期天）下午2时30分

票价：48元起

购票链接：sistic.com.sg/events/lion0926

▲《英歌》

9月19日（星期六）下午2点30分，晚上7时30分

票价：48元起

购票链接：sistic.com.sg/events/heroes0926

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